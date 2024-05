Eurowizja. Ralph Kamiński wspiera Lunę! To on uczył ją śpiewać

Katarzyna Dowbor to bardzo pracowita kobieta. Nie zwalnia ani na chwilę. Okazuje się, że wczesne wstawanie na "Pytanie na śniadanie" nie spędza snu z jej powiek. Mało tego, praca w śniadaniówce ma na nią zbawienny wpływ. - Jest dobrze. Uwielbiam moje remontowe programy, ale kocham też pracę, kiedy jestem na antenie na żywo. Przez ostatnie lata bardzo mi tej pracy na żywo brakowało, czyli takiej telewizji, która daje swego rodzaju adrenalinę. „Pytanie na śniadanie” właśnie mi jej dostarcza, w pozytywnym znaczeniu i bardzo odmładza – uśmiecha się Kasia Dowbor w rozmowie z „Super Expressem”.

Katarzyna Dowbor wyremontowała swój dom na wizji, ale nie rezygnuje z kontynuacji programu!

Dzięki programowi „Dowborowa od nowa” dom Katarzyny Dowbor wygląda jak nowy. Choć udało się wyremontować wszystko, to jednak jej program nie zejdzie z anteny. Dziennikarka szykuje dla widzów kolejną niespodziankę. Uchyliła nam rąbka tajemnicy. - Udało się wyremontować wszystko zgodnie z planem. Zdradzę też, że będzie kolejna transza, ale już nie u mnie w domu – mówi „Super Expressowi” zadowolona Katarzyna Dowbor. – Cudownie wyszło. Jestem bardzo zadowolona. Efekt jest świetny. Wszystko będzie mi służyć na lata. Cieszą mnie także komentarze i reakcje widzów, którzy piszą do mnie na facebooku, że w moim programie znaleźli wiele inspiracji dla siebie, albo, że w ogóle zmobilizowałam ich do remontu – cieszy się gwiazda.

Dowbor nie ochoty czasem zwolnić tempa?

Dowbor jest tytanem pracy. Nie potrafiła dłużej siedzieć w jednym miejscu. - Był taki moment, że chciałam się trochę wyciszyć i pobyć w domu, ale choć kocham mój dom, nie potrafię też żyć bez pracy zawodowej. Po prostu muszę coś robić (śmiech). Ponadto lubię swoją pracę. Jestem wdzięczna losowi, że od czterdziestu lat robię to, co kocham. Telewizja była moim drugim, a czasami pierwszym domem i doceniam, że mimo swojego wieku dalej mam szansę nie tylko zarabiać, ale też czerpać satysfakcję z tych wszystkich działań medialnych. W każdą pracę wkładam całe swoje serce i robię wszystko najlepiej jak potrafię. Bardzo bym chciała mieć siłę i zdrowie, by dalej to robić - mówiła nam jakiś czas temu.