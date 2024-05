Daniel Olbrychski to rekordzista w graniu historycznych postaci! Zagrał nawet marszałka Piłsudskiego! Niesamowite, co o nim sądzi!

Seriale "M jak miłość" i "Na Wspólnej" od lat są w ścisłej czołówce najpopularniejszych polskich produkcji wieloodcinkowych. Telenowela o rodzinie Mostowiaków i ich znajomych pojawiła się na antenie TVP w listopadzie 2000 roku, czyli jeszcze w XX wieku! Z kolei pierwszy odcinek "Na Wspólnej" został wyemitowany na antenie TVN w styczniu 2003 roku. Oba seriale mają zarówno wiernych fanów, którzy nie mogą przegapić żadnego odcinka, jak i takich bardziej "niedzielnych", oglądających telenowele z doskoku. Nawet oni jednak powinni bez problemów rozwiązać nasz quiz i zdobyć 14 punków na 18 możliwych. Pamiętasz Hofferów, Brzozowskich, Zduńskich, Mostowiaków, Roztockich i innych? Rozwiąż QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Na Wspólnej? Dopasuj bohatera do serialu. W każdym pytaniu do wyboru są tylko dwie odpowiedzi.

QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Na Wspólnej? Dopasuj bohatera do serialu Pytanie 1 z 18 Roman Hoffer to bohater: M jak miłość Na Wspólnej Dalej

