TVN decydując się w 2003 roku na emisję serialu "Na Wspólnej", zrobił doskonały ruch. Kto by się spodziewał tego, że 21 lat później telenowela o rodzinach Brzozowskich, Ziębów, Hofferów, Zimińskich i ich znajomych nadal będzie nadawana na głównym kanale TVN. Przez serial przewinęło się wiele znanych aktorek i aktorów, m.in.: Bożena Dykiel, Renata Dancewicz, Anna Korcz, Małgorzata Socha, Katarzyna Walter, Robert Kubelski, Jakub Wesołowski, Leszek Lichota, Marcin Chochlew czy Wojciech Majchrzak. Losy bohaterów są bardzo zagmatwane. W fabule "Na Wspólnej" można się nieźle pogubić. Ciekawi jesteśmy, czy pamiętacie, jak mają na nazwisko główne postacie występujące w serialu TVN. Rozwiąż QUIZ Na Wspólnej. Zięba, Brzozowski czy Hoffer? Jak mają na nazwisko bohaterowie serialu TVN? Przed Wami 18 pytań. W każdym tylko jedno odpowiedź jest poprawna.

QUIZ Na Wspólnej. Zięba, Brzozowski czy Hoffer? Jak mają na nazwisko bohaterowie serialu TVN? Pytanie 1 z 18 Maria (w tej roli Bożena Dykiel) "Na Wspólnej" ma na nazwisko: Brzozowska Zięba Hoffer Dalej

