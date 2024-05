Brudne stopy Małgorzaty Foremniak z impetem wparowały do sieci! Ludzie są... zachwyceni

likp 13:25

Małgorzata Foremniak to kobieta, która słynie nie tylko z tego, że jest znakomitą aktorką (widzowie do dziś z sentymentem wspominają szczególnie jej rolę w "Na dobre i na złe"), lecz także z ogromnego dystansu do siebie. Tym razem jednak poszła o krok dalej niż zwykle. Do sieci bowiem z impetem wparowały brudne stopy Małgorzaty Foremniak. Wydawało się, ze ludzie będą zażenowani. Tymczasem są... zachwyceni!