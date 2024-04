Tragiczny pożar kamienicy pod Inowrocławiem! W płomieniach zginął mężczyzna

Dyżurny poinformował, że w Gniewkowie przy ul. Paderewskiego wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze. - W pomieszczeniu objętym pożarem znaleziono jedną osobę. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon – poinformował dyżurny.

Druga poszkodowana osoba trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działa sześć jednostek straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Nasze Miasto Inowrocław dotarło do informacji, że był to już trzeci pożar we wspomnianym budynku w ciągu kilku lat. W jednym z wcześniejszych zdarzeń, także odnotowano ofiarę śmiertelną.

