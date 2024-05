Zatrzymali kobietę za prędkość. Gdy policjant podszedł do auta, wszystko się zmieniło

Ci dwaj policjanci z Włocławka pokazali, że nie są obojętni na los drugiego człowieka. We wtorek (30 kwietnia 2024) po godzinie 17:00 realizowali przede wszystkim zadania, związane z bezpieczeństwem w długi weekend. W Brześciu Kujawskim (województwo kujawsko-pomorskie) zauważyli kobietę, która jechała za szybko swoim fordem. Jak się okazało, miała konkretny powód. - Kiedy policjant podszedł do auta kierująca poinformowała, że wiezie swojego syna do szpitala z silnym bólem brzucha - wyjaśnia nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowa KMP we Włocławku.

Włocławek: Przekroczyła prędkość. Policjanci eskortowali ją do szpitala

- Mundurowi w składzie mł. asp. Dariusz Kowalski i st. sierż. Piotr Tadych widząc sytuację mogącą zagrażać zdrowiu chłopca zastosowali stan wyższej konieczności. Natychmiast powiadomili o całej sytuacji dyżurnego i przy użyciu sygnałów świetnych i dźwiękowych zaczęli pilotaż pojazdu - relacjonuje policjantka z Włocławka.

Już po kilkunastu minutach dzięki sygnałom uprzywilejowania nastolatkiem zajęli się lekarze. Kobieta już na miejscu podziękowała mundurowym za uzyskaną pomoc. Funkcjonariuszom należą się również brawa od naszej redakcji. Pokazali, że mieszkańcy regionu mogą liczyć na ich zrozumienie i empatię.

Służby apelują o ostrożność na drogach. Pogoda jest ostatnimi czasy wyjątkowo zdradliwa. Zachowajmy odpowiedni poziom koncentracji i uważnie obserwujmy otoczenie.

