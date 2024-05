Majówka w Toruniu. Bulwar Filadelfijski popularny wśród spacerowiczów, korzystają też kierowcy

Zapraszają na majówkę pod Toruniem. Finalistka The Voice of Poland zaśpiewa podczas Symfonii Wolności

Toruń. Bulwar Filadelfijski popularny w czasie majówki

Pod koniec kwietnia Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poinformował, że Bulwar Filadelfijski zostanie otwarty dla kierowców. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda po zmianach. Piękna pogoda zachęciła spacerowiczów do wychodzenia z domów. Wzięcie mają m.in. nowe pawilony, które wzbudzają sporo emocji. Jak widać na zdjęciach, o miejsca parkingowe nie jest łatwo. Trudno się dziwić, ponieważ Bulwar jest świetnym miejscem do wypoczynku, a każdy chce zaparkować jak najbliżej.

- Na Bulwarze Filadelfijskim została wprowadzona strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, a pojazdy mogą poruszać się z prędkością 20 km/h. Parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na Bulwarze Filadelfijskim zostały one wyznaczone na odcinku od ul. Warszawskiej do Woli Zamkowej - przekazuje Agnieszka Kobus-Pęnśko z toruńskiego MZD.

Nie brakuje również rowerzystów, którzy chętnie korzystają ze ścieżki dla cyklistów / pieszych. Pod tekstem zamieszczamy propozycje władz grodu Kopernika na przedłużony weekend majowy.