Wydłużony weekend majowy przyniesie spory ruch w centrum Torunia. Przedstawiciele MZD przekonują, że są przygotowani na taki stan rzeczy. Z komunikatu MZD dowiadujemy się o kilku istotnych zmianach, a część z nich powinna przypaść do gustu kierowcom.

- Istotna zmiana polega na otwarciu przebudowanego Bulwaru Filadelfijskiego. Zostanie on udostępniony do ruchu, na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Żeglarskiej - wyjaśnia Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Co jeszcze warto wiedzieć? Na wskazanym odcinku będzie obowiązywała strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, a pojazdy mogą poruszać się z prędkością 20 km/h. Parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na Bulwarze Filadelfijskim jest to na odcinku od ul. Warszawskiej do Woli Zamkowej.

Toruń: Strażnicy staną przy zaporach. Wjazd ograniczony

Rzeczniczka MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko poinformowała naszą redakcję, że w okresie od 1 maja (środa) do 3 maja (piątek), w godzinach od 8.00 do 18.00, zostanie ograniczony wjazd w zachodnią część Zespołu Staromiejskiego, tj. w ulicę Kopernika, Ducha św., Rabiańską, Łazienną i Mostową. Zamknięty zostanie także wjazd na ul. Piekary od strony al. św. Jana Pawła II i pl. Teatralnego.

- Przy zaporach będą stały patrole Straży Miejskiej, które decydować będą o ewentualnym ich otwarciu - przekazuje Kobus-Pęńsko. - Dla osób odwiedzających Starówkę przygotowaliśmy wykaz parkingów, gdzie można zaparkować auto- dodaje Makowski. Ten wykaz jest dostępny na stronie MZD, w tym miejscu.

