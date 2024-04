Temperatury ostro w górę! Poczujemy się, jak w środku lata

- W piątek słońce często zaświeci zza niegroźnych chmur. Zachmurzenie będzie umiarkowane i nie będzie opadów. Zacznie napływać łagodniejsza masa powietrza i po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni. Odczujemy komfort termiczny, początkowo będzie zimno - wyjaśnia Rafał Maszewski, ceniony ekspert od pogody i autor serwisu pogodawtoruniu.pl. To dopiero początek ocieplenia, z którego ucieszą się torunianie. Kolejne dni to dalszy ciąg tego procesu, a prawdziwa bomba ciepła wybuchnie podczas majówki. Idealnie się składa, bo większość będzie wtedy miała wolne od pracy.

Pogoda Toruń: Nawet 27 stopni w majówkę

- W sobotę przewaga słonecznej pogody, bez opadów i w południe oraz po południu będzie ciepło - zapowiada Rafał Maszewski. Dzień później temperatury maksymalne przekroczą 21 stopni Celsjusza, a na początku maja osiągną nawet 23-24 stopnie. Nocami termometry również pokażą dwucyfrowe wartości.

Jeszcze optymistyczniej wygląda prognoza, którą przygotowali eksperci serwisu pogoda.interia.pl. Według ich wyliczeń, torunianie mogą liczyć nawet na 26-27 stopni. Niezależnie od tego, który scenariusz się sprawdzi, czekają nas iście letnie warunki. Nic nie wskazuje na to, aby weekend majowy popsuły opady deszczu.

Ochłodzenie przyjdzie dopiero w okolicach 5-6 maja, ale nie będzie to powrót do jednocyfrowych temperatur (przynajmniej w ciągu dnia). Mowa tutaj o wartościach rzędu 16-17 stopni Celsjusza.

