Dagmara Kaźmierska w tarapatach. Polsat odcina się od celebrytki

Dagmara Kaźmierska cały czas jest tematem numer jeden w polskim świecie show-biznesu, mimo że Polsat robi, co może, by celebrytka przestała wzbudzać nadmierne zainteresowanie, szczególnie w kontekście programu "Taniec z gwiazdami". Wydaje się jednak być to mission impossible, bo ostatnie publikacje o "Królowej życia" wstrząsnęły całą Polską. Polsat nagle wycofał z ramówki i z platformy Polsat Box program "Dagmara szuka męża", celebrytka też - zgodnie z przewidywaniami - nie pojawiła się też w finale "Tańca gwiazdami". Wcześniej pojawiły się doniesienia o tym, że Polsat miał zakazać dziennikarzom rozmawiającym z innymi uczestnikami show zadawania pytań o Dagmarę Kaźmierską. W końcu rzecznik stacji wydał konkretny komunikat, odcinając się od celebrytki. - Jeśli dziennikarze chcą pisać o Dagmarze Kaźmierskiej, to mogą to robić i nikt im tego nie zabrania. Ale "Taniec z Gwiazdami" to nie jest program o niej. My nie mamy już na naszych antenach programów o Dagmarze Kaźmierskiej, a jeśli inne media chcą ją nadal promować, to oczywiście jest to ich decyzja - napisał portalowi Wirtualnemedia.pl. Mimo to dziennikarka portalu Jastrząbpost.pl postanowiła spytać Edwarda Miszczaka o... Dagmarę Kaźmierską.

Edward Miszczak ujawnił dwie kluczowe informacje o Dagmarze Kaźmierskiej. Chodzi o zdrowie i miejsce pobytu "Królowej życia"

Dyrektor programowy Polsatu raczej nie był zadowolony z tematu rozmowy. - Nie mogę nie zadać tego pytania. Dlaczego w finale nie było wszystkich par, które występowały w 14. edycji? No, nie było Dagmary Kaźmierskiej... - spytała wprost reporterka. - Były zdrowe pary - lakonicznie odparł Edward Miszczak, ale to nie zakończyło sprawy. Dziennikarka nadal drążyła temat. - Ale też nic nie zostało wspomniane na temat Dagmary i tego, że jej nie zobaczyliśmy w finale - przytomnie wtrąciła. Na to rozsierdzony Miszczak nie wytrzymał i ujawnił dwie pilne i kluczowe informacje na temat "Królowej życia". Chodzi o jej zdrowie i miejsce pobytu. - Anita pani nie wystarczyła? Będzie pani naprawdę drążyć? Najważniejszy problem to jest nieobecność jednej pary? Jest chora. Odpoczywa gdzieś daleko od kraju. Cieszmy się tym finałem, bo był boski - starał się zmienić temat dyrektor programowy Polsatu. Co ciekawe, pytany, czy Dagmara Kaźmierska ma jeszcze szanse na jakieś programy w Polsacie, zdawał się zostawiać lekko uchyloną furtkę. - Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dzisiaj się cieszę tańcem - powiedział tajemniczo.

