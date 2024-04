Daniel Olbrychski ma 79 lat i robi to codziennie! Wszystko po to, by wyglądać jak Adonis

Dagmara Kaźmierska mąż. Paweł Kaźmierski został skazany za zabicie człowieka

Dagmara Kaźmierska jeszcze dwa tygodnie temu robiła furorę w programie "Taniec z gwiazdami". Tańcząca w parze z Marcinem Hakielem kontrowersyjna celebrytka dotarła do 8. odcinka show. Potem jednak zrezygnowała z dalszej rywalizacji, bo dopadła ją poważna kontuzja żeber. Najgorsze jednak dopiero miało nadejść. 25 kwietnia w portalu Goniec.pl ukazał się wstrząsający artykuł na temat kryminalnej przeszłości "Królowej życia". Włosy jeżyły się na głowie, gdy czytaliśmy o zeznaniach, które złożyła w prokuraturze kobieta, która miała być ofiarą Dagmary Kaźmierskiej. Jeszcze tego samego dnia Polsat zdecydował o usunięciu z ramówki powtórki show "Dagmara szuka męża". Produkcja zniknęła też z platformy Polsat Box Go. Na dodatek dzień później, 26 kwietnia, w portalu Fakt.pl pojawił się kolejny artykuł o Dagmarze Kaźmierskiej, z którego wyłaniał się obraz okrucieństwa w najczystszej postaci. Nad dalszą celebrycką karierą "Królowej życia" zdecydowanie zebrały się ciemne chmury. Kto wie, jakby potoczyły się losy Dagmary, gdyby na swojej drodze nie spotkała Pawła Kaźmierskiego, swojego byłego męża. Mężczyzna był gangsterem i został skazany za zabicie człowieka. Wcześniej wydano za nim list gończy. Policja szybko go namierzyła. - Przyjechali kawalkadą. Mnóstwo wozów, karetka, policjanci z tarczami, z długą bronią. (…) Kaźmierski, kiedy zobaczył, co się dzieje, stanął w oknie i podniósł ręce do góry. "Nie strzelajcie! Tu jest dziecko!" - krzyknął. Nie strzelili. Weszli na górę, skuli Pawła i wyprowadzili przed dom - wspominała Dagmara Kaźmierska w swojej autobiografii.

Dagmara Kaźmierska wykształcenie

W swoim byłym mężu Dagmara Kaźmierska była szaleńczo zakochana. Zresztą do dziś jest jej bardzo bliski. - Ja wiem, że dzisiaj się mi dzieje coś w nocy, on zostawia wszystko i jedzie do mnie. Przy wypadku mój mąż był pierwszy, a miał rodzinę. (…) On zaraz był, non stop. Tak samo on. Nawet jak ja bym miała teraz męża, niestety drodzy Panowie, Kaźmierski dzwoni, że coś mu się dzieje… Ja zostawiam wszystko i lecę, bo to jest ojciec mojego dziecka i nie ma gadania - mówiła "Królowa życia" w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl. Co ciekawe, życie Dagmary Kaźmierskiej mogło pójść w zupełnie innym kierunku. Jakie wykształcenie ma Dagmara Każmierska? Wiadomo, że "Królowa życia" zdała maturę. Poszła nawet na studia. - Przyjęli mnie, nadali mi numer studenta, po czym po czterech dniach napisali, że nie ma miejsca i to pomyłka. Byłam u pani dziekan, popłakałam się, powiedziałam, że mi zależy, że te studia to nie są żarty, tylko po prostu chcę studiować. Ale nie, nie ma miejsca... - żaliła się w w programie "Domówka" u Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. W jednym z wywiadów celebrytka przyznała też że studiowała prawo.

Dagmara Kaźmierska panieńskie nazwisko, praca w Niemczech

Zanim urodzona w Kłodzku Dagmara Kaźmierska wyszła za mąż i przyjęła nazwisko męża, nazywała się Śliwa. Panieńskie nazwisko celebrytki nie jest powszechnie znane, podobnie jak to, że przyszła uczestniczka "Tańca z gwiazdami" w młodości wyjechała do Niemiec. Pracowała tam w kasynie o nazwie San Remo. Wcześniej z kolei sprzątała domy. Będąc w Niemczech, Dagmara Kaźmierska dostała szokującą propozycję pracy w domu publicznym. Miała pracować jako specjalistka od BDSM. Oferty nie przyjęła. - Nawet nie miałam pojęcia, co to jest ta domina. Kojarzyło mi się to z arlekinem, colombiną, jakąś czarno-białą postacią z komedii dell’arte. Wytłumaczyła mi. Powiedziała, że nauczyłaby mnie sado-maso, chodziłabym przebrana w lateksy, faceci nie widzieliby nawet mojej twarzy. To specyficzni klienci, lubią bicie, przypalanie - wyznała "Królowa życia" w swojej biografii.

