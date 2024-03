Straszne słowa Dagmary Kaźmierskiej o nowej partnerce jej byłego męża! Zero hamulców

Dagmara Kaźmierska znów ma swoje pięć minut. Celebrytka jest jedną uczestniczek najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami", gdzie tańczy w parze z Marcinem Hakielem. Po pierwszym odcinku gwiazda "Królowych życia" spełniła swoje wielkie marzenie. Za kulisami show spotkała się bowiem z samą Niną Terentiew! - Chciałam dotknąć ją. No i tak. Dzisiaj ją poznałam. Kolejne moje marzenie się spełniło. To, co mi powiedziała, też fajne, ale nie mogę powiedzieć co. Ja mam dzisiaj udany wieczór, proszę państwa! - cieszyła się rozemocjonowana Dagmara Kaźmierska w rozmowie z portalem Światgwiaqzd.pl. Dagmara Kaźmierska otworzyła się także na temat swojego małżeństwa z Pawłem Kaźmierskim. Para razem sporo przeszła. Pobrali się... w areszcie. Potem urodził im się syn Conan. Dziś są już po rozwodzie, ale gwiazda programu "Królowe życia" ciągle bardzo ciepło mówi o byłym mężu. Zabrała też głos na temat jego nowej partnerki. Nie miała hamulców! Dla tej kobiety słowa Dagmary Kaźmierskiej muszą brzmieć strasznie. Według celebrytki bowiem to ona sama jest "miłością życia" Pawła Kaźmierskiego.

Dagmara Kaźmierska podkreśla,, że między nią a byłym mężem "jest szacunek". - Ja wiem, że dzisiaj się mi dzieje coś w nocy, on zostawia wszystko i jedzie do mnie. Przy wypadku mój mąż był pierwszy, a miał rodzinę. (…) On zaraz był, non stop. Tak samo on. Nawet jak ja bym miała teraz męża, niestety drodzy Panowie, Kaźmierski dzwoni, że coś mu się dzieje… Ja zostawiam wszystko i lecę, bo to jest ojciec mojego dziecka i nie ma gadania - wyznała gwiazda programów "Królowe życia" i "Taniec z gwiazdami" portalowi Światgwiazd.pl. Zdaniem celebrytki jej były mąż, "nie będzie nigdy kogoś kochał mocniej" niż jej. - Ona nigdy nie przeżyje z nim tego co ja. (…), to nie będzie ta młodzieńcza, wielka, pierwsza miłość, która bardzo wiele lat przetrwała i która dała owoc miłości dziecku. (…) U nas było wszystko. I przeżycia były różne, ukrywania się, ta Ameryka. Myśmy tyle przeżyli z moim Pawłem, że nikt z nim już tyle nie przeżyje. Ani ja z żadnym już tak nie przeżyję - dodała Dagmara Kaźmierska. Dla nowej partnerki jej byłego raczej nie są to miłe słowa.

