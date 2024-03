Dagmara Kaźmierska mówi wprost o występach z Marcinem Hakielem: Nie jestem jego wymarzoną partnerką!

Co za przemiana! Nie do wiary!

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszyła pełną parą. W najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" Marcin Hakiel występuje w parze z "Królową życia" Dagmarą Kaźmierską. Od pewnego czasu słychać głosy, sugerujące, że świeżo upieczona gwiazda Polsatu nie dogaduje się ze swoim trenerem. Po niedzielnym występie przebojowa celebrytka udzieliła wywiadu, w którym zdementowała te doniesienia. Zdaje sobie również sprawę z tego, że nie jest dla niego wymarzoną partnerką.

"Taniec z Gwiazdami". Kaźmierska szczerze o występach z Hakielem. "Nie jestem jego wymarzoną partnerką"

W rozmowie z serwisem "Plejada", świeża gwiazda Polsatu oznajmiła, że pomiędzy nią a Marcinem Hakielem nie ma żadnego konfliktu. Zdaje sobie jednak sprawę, że może nie spełniać oczekiwań trenera.

- On w ogóle powiedział, że to są bzdury. Nawet nie rozmawialiśmy o tym, tylko gdzieś pomiędzy były jakieś kolejne wywiady i o tym wspominali. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to byłoby naturalne z jego strony, no bo dostał słabą partnerkę, zważywszy na mój stan zdrowia i te nogi. Nie jestem jego wymarzoną partnerką, sorry, Marcin. Za dużo nie poszaleje - powiedziała "Plejadzie".

