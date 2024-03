Szok za kurtyną "Tańca z gwiazdami". Tak, to Nina Terentiew i Dagmara Kaźmierska!

Rafał Maserak naprawdę to powiedział do Marcina Hakiela! Wgniotło nas w fotel. Nie przesłyszeliśmy się!

Nina Terentiew za kurtyną programu "Taniec z gwiazdami"

Nina Terentiew zbyt często nie pojawia się publicznie. Ostatnio widzieliśmy legendę telewizji podczas imprezy z okazji wiosennej ramówki Polsatu. Caryca telewizji imponowała wówczas formą i klasą. 3 marca 2024 roku była kolejną ważną datą dla Niny Terentiew. Tego dnia bowiem ruszyła kolejna edycja programu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie nie brakowało emocji - udanie pokazała się m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Wielką wtopę zaliczył za to Rafał Maserak, który tym razem występował w roli jurora. Tancerz na wizji wypowiedział wulgarne słowo na literę "z"! Jeszcze ciekawiej jednak było za kurtyną programu "Taniec z gwiazdami". Doszło tam bowiem do spotkania Niny Terentiew z "Królową życia". Tak, Dagmara Kaźmierska rozmawiała z samą carycą!

Nina Terentiew spotkała się z Dagmarą Kaźmierską. " Kolejne moje marzenie się spełniło"

Trudno w polskim show-biznesie znaleźć dwie bardziej odległe od siebie kobiety. Ale... taniec i telewizja potrafią połączyć każdego. Dagmara Kaźmierska na parkiecie występowała z Marcinem Hakielem. Za kurtyną za to ucięła sobie pogawędkę z Niną Terentiew. Ekipa programu "Taniec z gwiazdami" była w szoku, oglądając te obrazki. O czym Dagmara Kaźmierska rozmawiała z carycą? Okazuje się, że rozmowa była tajna! - Nie mogę powiedzieć, o czym rozmawiałam z naszą cesarzową. Stwierdzam jednak, że rozmowa z nią była chyba najpiękniejszym momentem dzisiejszego show. Tak. Bardzo chciałam ją poznać - wyznała uradowana "Królowa życia" cytowana przez portal Światgwiazd.pl. - Chciałam dotknąć ją. No i tak. Dzisiaj ją poznałam. Kolejne moje marzenie się spełniło. To, co mi powiedziała, też fajne, ale nie mogę powiedzieć co. Ja mam dzisiaj udany wieczór, proszę państwa! - ekscytowała się Dagmara Kaźmierska. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia ze spotkania Niny Terentiew z Dagmarą Kaźmierską za kurtyną "Tańca z gwiazdami".