Tak zmieniła się Nina Terentiew! 78-letnia caryca telewizji pokazała się publicznie

Nina Terentiew od roku jest członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat, a wcześniej (od 2007 roku) pełniła funkcję dyrektor programowej stacji. Starsi widzowie jednak carycę telewizji kojarzą przede wszystkim z TVP, do której trafiła w 1971 roku. Nina Terentiew ciągle jest w znakomitej formie, co udowodniła podczas imprezy z okazji wiosennej ramówki telewizji Polsat. Na niezwykłej uroczystości roiło się od gwiazd, zarówno tych starszych, jak i młodszych. Uwagę przykuwała szczególnie Małgorzata Socha, która wyglądała jak skromna licealistka. Wiele osób czekało jednak na jedną konkretną osobę - Ninę Terentiew. Trudno byłoby sobie wyobrazić ramówkę Polsatu bez carycy. A ona nie zawiodła. Wkroczyła do budynku w białych okularach, białym szaliku, płaszczu w kolorze ecru i ekstrawaganckich zielonych spodniach. Po zdjęciu płaszczu okazało się, że ma na sobie czarny żakiet i białą bluzkę. Całość dopełniała gustowna niewielka torebka. Nina Terentiew na ramówce Polsatu wyglądała naprawdę kapitalnie! W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z imprezy, a także inne fotki carycy telewizji z różnych lat jej życia.