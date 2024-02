Na ramówce Polsatu wszyscy patrzyli na Małgorzatę Sochę! Wyglądała jak licealistka

Wiosenna ramówka Polsatu. Roiło się od gwiazd

Małgorzata Socha nie lubi robić wokół siebie zbędnego szumu. 44-letnia gwiazda serialu "Przyjaciółki" pochłonięta jest pracą i wychowaniem trójki swoich dzieci. Na co dzień Małgorzata Socha mieszka z rodziną w okazałym domu pod Warszawą i od czasu do czasu pokazuje zdjęcia wnętrz, Poza występami aktorskimi i obowiązkami domowymi gwiazda "Przyjaciółek" regularnie pojawiać musi się na tzw. salonach. Podobnie jak inne najważniejsze twarze telewizji Polsat aktorka stawiła się na imprezie z okazji wiosennej ramówki stacji. Oprócz Małgorzaty Sochy pojawiły się m.in. Ewa Wachowicz, Barbara Kurdej-Szatan, Marcelina Zawadzka, Anita Sokołowska, Maffashion, Katarzyna Żak, Maciej Musiał, Mateusz Ziółko, Paweł Małaszyński, Filip Chajzer i Marcin Hakiel, Doda, Alżbeta Lenska i Roksana Węgiel.

Małgorzata Socha jak licealistka na ramówce Polsatu

Ale to właśnie Małgorzata Socha najbardziej zwracała na siebie uwagę. I to nie dzięki odsłoniętemu dekoltowi czy króciutkiej spódniczce. Aktorka na ramówce Polsatu postawiła na zupełnie inny styl. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" nie przypominała popularnej celebrytki, tylko raczej... skromną licealistkę. Biała długa spódnica, zakrywająca wszystko czarna bluzka i marynarka w takim samym kolorze odjęły aktorce przynajmniej 20 lat. Do tego Małgorzata Socha ma bardzo młodą twarz, więc całość sprawiła, że gdyby poszła tak ubrana do sklepu, mogliby ją poprosić o dowód. Szyku aktorce dodała biżuteria. Choć akurat kolczyki i pierścionki niespecjalnie pasują do wizerunku skromnej uczennicy. W naszej galerii prezentujemy, jak Małgorzata Socha wyglądała na ramówce Polsatu.