Dagmara Kaźmierska porównuje się do Tomasza Komendy. Mocne słowa

Dagmara Kaźmierska nigdy nie ukrywała tego, że przed laty działała w półświatku i dopuszczała się strasznych czynów. W 2009 roku 49-latka została zatrzymana i skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo oraz zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". Odsiedziała za to 14 miesięcy. Niedawno w mediach pojawiły się szczegóły akt sądowych.

Portal goniec.pl opublikował materiał, w którym wyjawił, jak "upadła gwiazda" traktowała podwładne, które pracowały w jej agencji towarzyskiej. Artykuł wywołał medialną burzę, po której Polsat bardzo szybko usunął ze swoich serwisów streamingowych programy z udziałem Kaźmierskiej. Na podobny krok zdecydowała się stacja TTV.

Dagmara Kaźmierska porównuje się do Tomasza Komendy

Dagmara Kaźmierska pod najnowszym wpisem Marcina Hakiela opublikowała trzy emotikony. Taki wpis byłej gwiazdy okazał się dla niej zgubny, ponieważ wielu internautów ją zaatakowało. W obronie Dagmary stanęła jedna fanka. Jak donoszą dziennikarze portalu pudelek.pl "Królowa życia" zdecydowała się zareagować i porównać do niesłusznie oskarżonego na 25 lat więzienia Tomasza Komendy. Jej wpis został szybko usunięty z instagramowego konta Marcina Hakiela.

"Nawet pani nie wie, ile wart dla mnie pani komentarz. Dziękuję całym sercem. Niedługo odniosę się do sprawy i co mądrzejszy spojrzy na to inaczej. Ludziom tak łatwo jest kogoś pogrzebać, nie znając prawdy. Już jeden taki był, który niedawni umarł. Po wyroku za obrzydlistwo, którego nie popełnił. Dziękuję jeszcze raz" - czytamy komentarz Dagmary przytoczony przez portal pudelek.pl

