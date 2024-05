Sylwia Peretti pogrążona w smutku. Dziś Patryk kończyłby 25 lat. "Jedyne, na co czekam, to spotkanie z tobą"

Sylwia Peretti pogrążona w smutku. Dziś Patryk kończyłby 25 lat

Ten dzień z pewnością jest jednym ze smutniejszych w życiu Sylwii Peretti. To właśnie dziś, 12 maja syn gwiazdy "Królowych życia" obchodziłby swoje 25. urodziny. Przypomnijmy, że Patryk Peretti zginął w tragicznym wypadku na Moście Dębnickiego w Krakowie w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. Jak wynika z ustaleń śledczych młody mężczyzna miał stracić panowanie nad kierownicą pojazdu i wjechać w mur. Oprócz niego, życie stracili także pozostali pasażerowie auta. Choć po śmierci syna, Sylwia Peretti zaszyła się w domu i zdecydowanie rzadziej udziela się w mediach społecznościowych, to teraz zrobiła wyjątek. Otóż 12 maja Patryk Peretti obchodziłby 25. urodziny. Z tego powodu gwiazda postanowiła zamieścić wzruszający post. "Znając Patryka, mam w sercu głęboką nadzieję, że tam, gdzie jest, robi jak zawsze najlepsze urodzinowe burgery z jajkiem na miękko i świętują urodzinowy dzień. Synek... nie słyszę, co mówisz, ale widzę, co robisz" - napisała celebrytka.

Gwiazda "Królowych życia" wspomina syna w dniu jego urodzin

Śmierć syna dla Peretti była ogromnym wstrząsem, a dzień jego urodzin skłonił ją do podzielenia się z obserwatorami swoim cierpieniem. "Tak bardzo chcesz, żebym się jak zawsze pozbierała i zrobiła tutaj jeszcze coś ważnego... Ale jak, skoro w moim świecie nagle tak pusto zrobiło się bez ciebie. Jak bardzo można być niegotowym na życie, które nadeszło?" - kontynuuje swój wpis. Celebrytka składa też nieżyjącemu synowi obietnice. Jej słowa chwytają za serce.

"Jedyne, na co teraz czekam, to spotkanie z tobą. Chodzę jak we mgle, nie widzę tego świata i po omacku trwam, oczekując kolejnego dnia, bo wiem, że on zbliża mnie do ciebie. Jestem tak strasznie zmęczona brakiem ciebie... Urodzinowo obiecuję ci, że będę dbać o moje jedno skrzydło, by jak już się spotkamy, nierozerwalnie połączymy się w jedno i jak dawniej, razem, poszybujemy ku dobremu. Kocham cię, synek!" - zakończyła swój post Sylwia Peretti.