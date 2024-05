Rafał Mroczek wziął ślub. Zjawiskowe zdjęcia wyciekły do sieci. Kim jest żona aktora?

Co w serialach w najbliższym tygodniu? Ukrywany romans w "Pierwszej miłości". Małaszyński wraca do telewizji, a Figura dołącza do gangu!

Rafał Mroczek wziął ślub. Zjawiskowe zdjęcia wyciekły do sieci

Rafał Mroczek zaskoczył swoich fanów i w niedzielę, 12 maja opublikował na swoim InstaStories zdjęcie przedstawiające jego dłoń, na której spoczywa dłoń jego ukochanej, a obydwoje z dumą prezentują złote obrączki. "Przyjmij dziś to, co mam" - brzmi podpis fotografii. I w ten właśnie sposób Rafał Mroczek ogłosił, że wziął ślub. Kim jest jego żona? Aktor związał się z Magdaleną Czech, finalistką Miss Polonia 2018. Choć do tej pory raczej nie afiszowali się ze swoim związkiem i nikt nie spodziewał się, że wezmą ślub, oni postanowili przypieczętować swoją miłość przed księdzem. Zdjęcia z ceremonii wyciekły do sieci tuż po ślubie pary. Jeden z gości młodej pary uwiecznił m.in. Mroczka i jego żonę opuszczających kościół tuż po zaślubinach. Świadkiem Rafała Mroczka był jego brat, Marcin Mroczek.

Ślub Rafała Mroczka. Kim jest jego żona?

Para do tej pory chroniła swoją prywatność, dlatego na próżno szukać na ich profilach w mediach społecznościowych jakiejkolwiek wzmianki o zaręczynach czy przygotowaniach do ślubu. Pierwsze doniesienia o tym, że łączy ich coś więcej, pojawiły się w grudniu 2022 roku. Aktor wziął wówczas udział w akcji charytatywnej "Zostań Mikołajem", a Magdalena Czech towarzyszyła mu na fotografii. Potem wspólnie wybrali się na pielgrzymkę. Kim jest żona Rafała Mroczka? Magdalena Czech jest reporterką programu TVP "Studio Raban". Na co dzień prowadzi własny kanał na YouTube i przeprowadza rozmowy z inspirującymi osobami.