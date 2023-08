i Autor: instagram

Ujawniamy

Rafał Mroczek nie pojawił się na urodzinach syna swojego brata. To, co wtedy robił, szokuje! On naprawdę to zrobił?!

Marcin Mroczek kilka dni temu wyruszył na pielgrzymkę na Jasną Górę. Przerwał ją jednak już po jednym dniu. Wszystko po to, by wrócić do Warszawy i urządzić swojemu synkowi huczną imprezę urodzinową. Zabrakło jednak na niej jego brata Rafała Mroczka. Drugi bliźniak w tym czasie wybrał się na własną pielgrzymkę. I to bardzo daleko stąd. Poznajcie szczegóły.