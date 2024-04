Emerytury gwiazd. Sprawdźcie, ile wpływa na ich konto

Dawno niewidziana Ewelina Lisowska odkrywa zgrabne ciało. Taka to pożyje

Emerytury znanych osób wzbudzają ogromne emocje i zainteresowanie ze strony fanów. W sieci bardzo często pojawiają się informacje dotyczące zarówno niskich jak i wysokich przelewów, które wypływają na konta artystów.

Na jakie emerytury mogą liczyć polskie gwiazdy?

Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" rozmawiał Zygmunt Chajzer, który wyjawił, że na jego koncie pojawia się nieco większa kwota niż średnia krajowa.

"Moja emerytura nie jest gigantyczna, ale przecież ciągle pracuję. Mam stałą pracę w radiu i jak większość znanych kolegów również dodatkowe zlecenia w postaci konferansjerki. Nie opływam w luksusy, jednak dajemy z żoną radę. Mogę żyć w miarę spokojnie. [...] Na szczęście emerytury są waloryzowane i to jest plus posiadania emerytury. Może nie sięga ona poziomu inflacji, ale zawsze to coś. Pracując na etacie, zawsze odprowadzałem pełną składkę emerytalną. Nigdy nie unikałem tych płatności" - powiedział Zygmunt w rozmowie z "Super Expressem".

Z naszych wcześniejszych wyliczeń Katarzyna Dowbor może liczyć na około 4000 złotych emerytury.

"Pracowałam na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, więc ja odkładałam składki i mam emeryturę. Może ona nie jest jakaś bardzo wysoka, ale nie jest też bardzo niska. Ja spokojnie... nie narzekam"- wyznała nam dziennikarka.

Maria Winiarska przez lata spełniała się jako aktorka. Gwiazda niestety nie może liczyć na zbyt wysoką emeryturę. Artystka w rozmowie z portalem "Gazeta" wyznała, że może liczyć na jedynie 1100 złotych miesięcznie.

"Przez pół wieku ciężko pracowałam na scenie i na planach filmowych, załapałam się jeszcze na emeryturę estradową, bo występowałam na estradzie z moją siostrą. Ile dostaję? Tysiąc sto złotych" - wyznała kobieta w rozmowie z tabloidem.

Teresa Lipowska w rozmowie z dziennikarzami wyznała, że cały czas jest aktywna zawodowo. To właśnie dlatego udaje jej się związać koniec z końcem.

"Ja mam małe potrzeby w tej chwili. I tak jak powiedziałam, gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Ja jestem optymistką, byle bym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze" - powiedziała gwiazda w rozmowie z "Wideoportalem".

Beata Tyszkiewicz popularność i uznanie fanów zyskała dzięki rolom w wielu produkcjach. Aktorka przez wiele lat zasiadała też w jury "Tańca z Gwiazdami". Aktorka w 2018 roku rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że jej emerytura wynosi około 1300 złotych.

"Emeryturę mam niską, ale mówiąc o tym, nie biadoliłam, bo ludzie mają niższe. Tylko że to po 60 latach pracy przeszło... Kiedyś nikt nam nie mówił o żadnych składkach, ubezpieczeniach" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

