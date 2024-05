Zaradna Rozenek-Majdan rozprawia o tym, że kupiła synom mieszkania za gotówkę. Mama na medal?

Małgorzata Rozenek-Majdan od jakiegoś czasu występuje w programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Show TVN budzi ogromne emocje i przynosi celebrytce sporo zainteresowania ze strony mediów. Gwiazda udzieliła niedawno wywiadu, w którym wyjawiła prawdę na temat zarobków, na które może liczyć.

Małgorzata Rozenek-Majdan kupiła synom mieszkania

Okazuje się, że Małgorzacie Rozenek-Majdan tak wyśmienicie się powodzi, że już kupiła swoim pociechom mieszkania. Celebrytka przyznała, że nie jest rozrzutna. Według niej dobrze jest inwestować ciężko zarobione pieniądze, na przykład kupując nieruchomości.

"Mają, mają, oczywiście. To były takie nasze pierwsze wydatki. Ja - wbrew pozorom - nie jestem typem wydającym na torebki i buty. Oczywiście kocham podróżować, konsumować pieniądze, ale my jesteśmy z Radosławem bardzo odpowiedzialną rodziną" - powiedziała gwiazda w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl.

Na pytanie, kiedy kupiła mieszkania dla synów, wyjawiła, że było to już kilka lat temu.

"Kilka lat temu. Za gotówkę" - przyznała.

Rozenek-Majdan podczas wywiadu przyznała, że wychowanie dzieci nie należy do najtańszych. Szkoły synów Małgorzaty są bardzo drogie.

"Mieszkania to jest pierwszy problem, drugim są studia. Szkoła chłopców nie należy do najtańszych, szczególnie jeśli masz ich trzech. Ale to jest tylko rozgrzewka przed studiami. Właśnie zaczynamy ze Staśkiem tę przygodę" - wyznała gwiazda TVN.

Milionerka Rozenek-Majdan pobiera 800 plus

Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z dziennikarzami wyjawiła również, co sądzi na temat pobierania 800 plus. Okazuje się, że nasza polska milionerka pobiera świadczenie i nie widzi w tym żadnego problemu.

"Nie widzę w tym problemu, co więcej, zachęcam każdego do tego, żeby pobierał coś, co tak naprawdę odprowadził wcześniej w swoich podatkach. Wszyscy wiemy, że polski system podatkowy nie jest najłagodniejszy. Szczególnie dla osób, które zarabiają najlepiej. (...) Myślę, że 800 plus - ono oczywiście zostało wymyślone po to, żeby wspierać dzietność, kompletna porażka - jest to taka danina, która pozwala wielu dzieciom z różnych środowisk na przeżycie wielu rzeczy. Moje dzieci pobierają to świadczenie, ale ono jest w całości wypłacane na takie konto, z którego my po prostu nie korzystamy i to jest takie konto, do którego będą mogły sięgnąć np. na studiach po coś. (...) Na to samo konto wpływają też pieniądze od mojego taty, który od pójścia dzieci do szkoły, wysyła im takie ich 500 plus" - mówiła gwiazda.

