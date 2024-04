Kevin Mglej schudł połowę Roksany Węgiel! Wyzywali go od grubasów, teraz go nie rozpoznają

Małgorzata Rozenek-Majdan wcieliła się już chyba w każdą możliwą rolę podczas swojej pracy w telewizji. Najbardziej popularna produkcja, która dała jej wielką sławę, to jednak "Perfekcyjna Pani Domu", choć równie dobrze kojarzono ją z "Projektu Lady". Okazuje się, że celebrytka wcale nie jest taka perfekcyjna, jak sugerował tytuł programu. Małgorzata Rozenek ma bowiem swoje za uszami, jeśli chodzi o życie prywatne. Nigdy nie ukrywała go co prawda przed mediami, chętnie publikując zdjęcia z ukochanymi w mediach społecznościowych, ale o czymś takim do tej pory nie mówiła. Rozenek w przeszłości była związana aktem małżeńskim z Łukaszem Bukaczewskim oraz Jackiem Rozenkiem. Z oboma panami związek jej nie wyszedł i doszło do rozwodu. Teraz jest szczęśliwa u boku byłego piłkarza, którym jest Radosław Majdan. Razem wychowują dzieci, a ich miłość kwitnie. Tymczasem Małgorzata pojawiła się w podcaście Żurnalisty, gdzie zdecydowała się na odważne wyznanie.

Małgorzata Rozenek zdradziła swojego partnera! Aż nas zatkało. Do wszystkiego się przyznała

Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiadała na liczne pytania Żurnalisty, a część z nich zadawano w formie "tak lub nie". To wtedy padło dość niewygodne, choć proste w istocie pytanie. Żurnalista zapytał "Perfekcyjną Panią Domu", czy zdradziła kiedyś kogoś, będąc w związku. Odpowiedź Rozenek-Majdan zszokowała wielu jej obserwujących.

- Tak - potwierdziła zdradę Rozenek-Majdan. Padło wówczas pytanie również o to, czy sama została w swoim życiu zdradzona. - Tak, oczywiście - dodała Małgorzata.

Celebrytka nie sprecyzowała, kiedy dane wydarzenia miały miejsce, więc można się tylko tego domyślać. W komentarzach w social mediach powstało już mnóstwo teorii na ten temat, a nazwisko Rozenek-Majdan ponownie rozgrzało polski internet. Zresztą, nietrudno odnieść wrażenie, że Małgorzata zrobiła to celowo, zdając sobie z tego sprawę.

Zobacz także galerię zdjęć: Majdan złapał Rozenek za biust

Sonda Zszokowało Cię wyznanie Małgorzaty Rozenek-Majdan dotyczące tego, że zdradziła kiedyś partnera, będąc w związku? Tak, totalne zaskoczenie Zero zdziwienia Trudno powiedzieć Nie mam zdania