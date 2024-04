Rozenek nagle wypaliła TO na wizji. Bez oporów mówiła o seksie z Majdanem. Ktoś chciał to wiedzieć?

Kolejna kompromitacja Daniela Martyniuka! I to tuż po weselu. Ekspertka kieruje go na specjalistyczny oddział!

Związek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana początkowo był wielkim zaskoczeniem dla fanów obojga. Para zaczęła się spotykać w 2013 roku, a ich romans od początku rozgrzewał sieć do czerwoności. W 2016 roku prezenterka i sportowiec postanowili zalegalizować związek. Ślub celebrytów był sporym wydarzeniem. Choć wielu niedowiarków wróżyło im rychły koniec, to oni, jakby wbrew temu, są jedną ze stabilniejszych par polskiego show-biznesu. W 2020 roku po wielu staraniach na świat przyszedł ich wyczekany syn Henio.

Para ma się świetnie, a Małgorzata najwyraźniej wciąż ma słabość do męża. Do tego stopnia, że postanowiła ogłosić to Polakom na wizji. W drugim odcinku swojego nowego programu. W "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" perfekcyjna mierzy się z ekstremalnymi wyzwaniami, ale też swoimi słabościami. W pierwszym odcinku pływała w lodowatych wodach Bałtyku zimą, następnie wspinała się na ponaddwustumetrowy komin. Sama wspinaczka to nie było wszystko, już na szczycie rywalizujący z Małgosią Łukasz Kadziewicz wpadł na pomysł, by z tego komina zeskoczyć.

Tego nie było w scenariuszu, więc propozycją mocno zaskoczył prowadzącą. Zestresowaną Małgorzatę do skoku zachęcił operator, twierdząc, ze taki skok jest lepszy niż seks. Rozenek-Majdan nie wytrzymała i odpaliła na to: "Ty chyba nie próbowałeś seksu z moim mężem.", uchylając w ten sposób tajemnice jej małżeńskiej alkowy. Po czym dodała, nie bez złośliwości skierowanej do męża, że byłby w tym jedyny w Polsce. "Byłbyś jedyny, k***a, w tym kraju, ale tak naprawdę niemożliwe, żeby to było lepsze!". Ciekawe, co o takich wyznaniach zony przed kamerą sądzi Radosław.

