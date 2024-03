Majdan złapał Gosię za biust

Radosław Majdan jest wpatrzony w Małgorzatę jak w obrazek. I choć małżeństwem są od ośmiu lat, zachowują się jak zakochane w sobie nastolatki. Tak też było ostatnio. Gwiazda TVN zamieściła na Instagramie relację, podczas której makijażystka robiła ją na bóstwo. W momencie, w którym Gosia pokazywała krok po kroku wykonywany makijaż, nagle w tle pojawił się Radosław. Mąż gwiazdy podszedł do niej od tyłu i niespodziewanie złapał ukochaną za biust. Ucieszona Rozenek nic sobie z tego nie robiła. Po chwili piłkarz ponownie się do niej zbliżył i skradł jej buziaka, a następnie pocałował po szyi. Gosia niczym się nie krępując zamieściła nagranie na tablicy Instagrama. Od razu posypała się lawina komentarzy. "Małżonek to bardzo czuły partner", "Wspaniale się na was patrzy", "To się nazywa miłość" - piszą fani. Pojawiły się też złośliwe wpisy, w których można było przeczytać, że para zachowuje się tak "pod publiczkę".

Zachowują się jak nastolatkowie

Małgosię i Radka ewidentnie łączy wielka miłość i namiętność. Para chętnie obnosi się ze swoimi uczuciami i jest sobą zafascynowana. Gwiazda TVN w rozmowie z "Super Expressem" zapewnia, że nawet przyjście na świat ich syna Henia nie pozbawiło jej intymnych relacji z Radkiem. - Postrzegam intymność jako nie tylko wykonywanie fizycznych czynności. Intymność naprawdę potrafi być bardzo wieloobrazowa i nigdy, nawet przez sekundę, nie miałam takiego poczucia, że tracę tę intymność z Radosławem. Mało tego, mam wrażenie, że ona przez wspólne doświadczenie rodzicielstwa jeszcze się pogłębiła - mówiła nam w 2022 roku.

