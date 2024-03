Poznali się na imprezie Polsatu

Agata Młynarska i Przemysław Schmidt poznali się w 2012 roku podczas jednego z jubileuszów Polsatu. Kiedy na siebie spojrzeli, od razu między nimi zaiskrzyło. „W momencie, kiedy kroiłam jubileuszowy tort, stojąc u boku prezesa Solorza, Krzysztofa Ibisza, Pauliny Sykut i miliona reporterów, spojrzałam, że idzie facet. Coś mnie tknęło, wyprułam do niego i mówię: to pan”, a on mówi: „tak, przyszedłem po panią” - opowiadała dziennikarka Plejadzie.

Ślub w 15 minut

Wystarczyła dwa lata, a para postanowiła się pobrać. Ich ślub odbył się 22 marca 2014 roku. Młodej parze w Urzędzie Stanu Cywilnego towarzyszyli jedynie świadkowie. Dziennikarce świadkowała jej wieloletnia przyjaciółka Joanna Kurowska, a biznesmenowi Henryka Krzywonos-Strycharska. Dziennikarka miała na sobie skromną, sięgającą do kolana sukienkę w jasnoróżowym kolorze. Niektórych dziwił fakt, że uroczystość miała tak skromny charakter. - Ślub cywilny, wszystko trwa średnio 15 minut. Liczy się to, z kim do tego urzędu się udajesz, więc ja udałam się z kimś, kto jest dla mnie najważniejszą osobą w życiu, którą kocham i która jest fantastyczna. Był to piękny dzień – tłumaczyła Młynarska w „Pytaniu na śniadanie”.

Świętują 10 rocznicę ślubu

Właśnie mija dziesięć lat od tego wyjątkowego dnia. Z tej okazji Agata Młynarska zamieściła na Instagramie ślubne zdjęcia i dodała wzruszający wpis. "22 marca 2014 w Warszawie była już wiosna pełną parą! Ciepło i słonecznie. W Urzędzie Stanu Cywilnego podpisaliśmy ważne dokumenty w obecności świadków - Joanny Kurowskiej i Henryki Krzywonos-Strycharskiej. Zostaliśmy mężem i żoną. Przyszliśmy z różnych światów, a okazało się, że jesteśmy jednym. Przemek zawsze mówi, że przez 10 lat można stworzyć dużą firmę. Stworzyliśmy. Jest wokół nas mnóstwo wspaniałych ludzi. Rodzina, dzieci, wnuki, przyjaciele. Jest stół, przy którym się spotykamy. Dom, w którym czujemy bezpieczeństwo. Jesteśmy sobie wdzięczni, że potrafiliśmy znaleźć się w tłumie. Mocno trzymamy się za ręce. I jak śpiewał Jacques Brel “oboje dołożymy sił, by starzeć się, nie doroślejąc” - napisała.

