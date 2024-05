Putin nie może zatrzymać wojny? Nawet gdyby chciał. Ekspertka ujawnia

Elina Ribakova z amerykańskiego think-tanku Peterson Institute for International Economics: Wojna nie tylko opłaca się Putinowi, on wręcz nie może jej przerwać ze względów finansowych

Zanim Władimir Putin rozpętał wojnę na Ukrainie, wielu ludzi myślało, że rosyjski dyktator nie poważyłby się na taki krok. Oczywiście nie z powodu wyrzutów sumienia, a chłodnej kalkulacji - że po prostu nie opłacałoby mu się to. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na pełną skalę Zachód zaczął nakładać na Rosję kolejne sankcje, znane firmy masowo wycofywały się z kraju Putina. Jak to się skończyło dla Rosji? Totalnej ekonomicznej katastrofy póki co nie ma. Bo Putin przestawił gospodarkę na tryb wojenny i nie ma od tego odwrotu bez ryzyka potężnego kryzysu, a tym samym możliwości zwątpienia Rosjan w siłę Putina - przekonuje Elina Ribakova z amerykańskiego think-tanku Peterson Institute for International Economics na łamach "Financial Times".

"Widmo załamania gospodarczego może skłonić Władimira Putina i jego urzędników do zdwojenia wysiłków na rzecz militaryzacji i poszukiwania dalszej konfrontacji"

Konflikty zbrojne są w bezpośrednim interesie ekonomicznym Putina - uważa analityczka. „Wbrew oczekiwaniom, że ograniczenia gospodarcze utrudnią Rosji zdolność do kontynuowania walki, widmo załamania gospodarczego może skłonić Władimira Putina i jego urzędników do zdwojenia wysiłków na rzecz militaryzacji i poszukiwania dalszej konfrontacji, nawet jeśli agresja na Ukrainę ustanie” - pisze Elina Ribakova. Jak dodaje, los gospodarki Rosji zależy od dalszej militaryzacji. Bo choć prognozowany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,2 proc., to krajowi grozi "twarde lądowanie", jeśli nastanie pokój. „Gdyby władze próbowały powstrzymać militaryzację, twarde lądowanie mogłoby zwiększyć presję na rząd, który i tak ucieka się do ucisku, aby utrzymać władzę” - ostrzega analityczka.

