Tarnowski szkieletor wystawiony na sprzedaż. Cena za wieżowiec zwala z nóg

Mało który budynek w Tarnowie wzbudza tak duże emocje! Wieżowiec znajdujący się w ścisłym centrum miasta i należący do firmy telekomunikacyjnej Orange jest nazywany tarnowskim szkieletorem ze względu na mało reprezentacyjny wygląd oraz psucie krajobrazu tarnowskiej starówki. Miejska legenda głosi, że wieżowiec specjalnie został zbudowany w tym miejscu, żeby... zasłonić katedrę kłującą w oczy komunistycznych dygnitarzy.

Budynek powstał w latach 70. ubiegłego wieku i służył Telekomunikacji Polskiej, przejętej następnie przez Orange. To właśnie francuski gigant w dalszym ciągu włada szkieletorem, choć aktualnie chce się go pozbyć. Na jednym z portali została wystawiona oferta. W opisie czytamy między innymi, że w skład nieruchomości wchodzą: budynek biurowy o pow. użytkowej 4806,50 m² i budynek techniczny (agregatornia) o pow. użytkowej 158,4 m². Łączna powierzchnia budynków to więc 4964,9 m². Obiekt biurowy posiada 7 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne. Jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną i odgromową. Chętny na zakup musi się liczyć z dużym wydatkiem. Orange za tarnowskiego szkieletora życzy sobie 5,5 mln zł. W dodatku potencjalny kupiec musi się zgodzić na dodatkowe warunki! Poniżej dalsza część artykułu.

Maszkarony w Tarnowie

Szkieletor do kupienia, ale nie cały

Okazuje się, że tarnowski szkieletor wciąż pełni ważną rolę dla funkcjonowania infrastruktury technicznej. Właśnie z tego powodu Orange wymaga od nabywcy nieruchomości zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na konkretnych częściach nieruchomości.

Firma telekomunikacyjna w dalszym ciągu chce mieć prawo użytkowania części dachu, elewacji i gruntu. Orange chce również użytkować 1702,85 m² powierzchni wewnątrz obiektu oraz uzyskać służebność przesyłu na powierzchni 443,83 m². Potencjalny nabywca musi się również liczyć z innym ograniczeniem w dysponowaniu nieruchomością. Sam budynek nie jest co prawda zabytkiem, lecz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

