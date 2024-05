Brat posła nie jest już proboszczem. Jędraszewski zdecydował. "Mariacki zdobyty!"

Ks. Dariusz Raś odwołany z funkcji proboszcza parafii mariackiej

Ks. Dariusz Raś, brat posła Ireneusza Rasia i były sekretarz kard. Stanisława Dziwisza nie jest już proboszczem parafii mariackiej w Krakowie. Duchowny kilka miesięcy temu podpadł abp. Markowi Jędraszewskiemu. Pod koniec zeszłego roku ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ujawnił pismo z listą zarzutów krakowskiej kurii do ks. Rasia. Chodziło między innymi o rzekomą niegospodarność, której miał się dopuścić ks. Raś, a także... ustawienie konkursu na parafialnego organistę.

Probostwo parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jedna z najbardziej prestiżowych funkcji w krakowskim Kościele. Wiąże się ono z posiadaniem tytułu archiprezbitera mariackiego (zwanego też infułatem mariackim). Na początku XV wieku papież Bonifacy IX pozwolił archiprezbiterom mariackim na noszenie insygniów przysługujących biskupom: infuły, pierścienia i pastorału.

"Gazeta Wyborcza" podaje, że administratorem parafii mariackiej został ks. Stanisław Czernik, czyli dotychczasowy administrator parafii św. Floriana, na terenie której znajduje się słynna już rezydencja abp. Jędraszewskiego. To tam metropolita krakowski ma zamieszkać na emeryturze. Nie wiadomo, czy ks. Czernik będzie teraz administratorem obu parafii, czy też do parafii św. Floriana zostanie skierowany nowy administrator.

Ks. Sowa komentuje zmiany w Krakowie. "Mariacki zdobyty!"

Do zmian w Kościele krakowskim odniósł się pochodzący z Małopolski ks. Kazimierz Sowa. Z przekąsem skomentował on najnowsze ruchy kadrowe abp. Jędraszewskiego. Warto zaznaczyć, że ks. Sowa na własną prośbę przestał być duchownym archidiecezji krakowskiej i przeniósł się do archidiecezji warszawskiej.

- Mariacki zdobyty! Kunsztowne choć lekko chybotliwe rusztowanie prawno-kościelne wymyślone na Franciszkańskiej przydało się! A nowy zarządca (znany do tej pory jako inwestor tajnego remontu w „krakowskim Castel Gandolfo”) miał ponoć nawet powiedzieć, że wyczyści wszystko do zera! Ładny program duszpasterski, nie ma co! I jak pasuje do dnia procesji św. Stanisława! - napisał ks. Sowa.

