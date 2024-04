Gdzie abp Jędraszewski zamieszka na emeryturze? To rezydencja w centrum Krakowa

Arcybiskup Marek Jędraszewski za kilka tygodni przejdzie na emeryturę. Jędraszewski zamieszka w kondygnacyjnym budynku z XVII wieku przy ul. Warszawskiej 1b w Krakowie. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", już na początku 2024 r. zapadła decyzja o przeprowadzce arcybiskupa.

Przypomnijmy, że 2024 rok to czas zmiany na najwyższym szczeblu Konferencji Episkopatu Polski. Zmieniło się całe prezydium. Kadencja przewodniczącego abpa Stanisława Gądeckiego dobiegła końca. Jego zastępcą przestał być abp Marek Jędraszewski, z kolei w czerwcu sekretarzem generalnym KEP przestanie być biskup Artur Miziński.

Jak podaje gazeta.pl, do remontowanej plebanii przylega również duży ogród (ok. 1 ha powierzchni). Proboszcz parafii ks. Grzegorz Szewczyk, który w ubiegłym roku miał zrezygnować z funkcji, pozwalał, aby mieszkańcy kamienicy korzystającej z parafii korzystali z uroków tego miejsca. Teraz ma się to zmienić. - Urządzaliśmy tam pikniki (...). Teraz słyszymy, że ogród będzie do wyłącznej dyspozycji nowego lokatora - mówił w rozmowie z "Wyborczą" jeden z parafian.

Środowisko kościelne potwierdza przeprowadzkę Marka Jędraszewskiego. Jak mówią rozmówcy "GW", wybór padł na parafię św. Floriana, ponieważ to najbogatsza - po mariackiej - parafia w Krakowie. Rezydencja, w której zamieszka abp Jędraszewski ma ok. 200 m powierzchni. W planach jest m.in. budowa kaplicy. Budynek parafii jest wpisany do rejestru małopolskich zabytków od 1982 r. Każdy remont musi więc uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

Administratorem parafii św. Floriana jest ks. Stanisław Czernik, bliski współpracownik ks. Łukasza Michalczewskiego. Michalczewski z kolei zarządza środkami finansowymi archidiecezji krakowskiej. Po tym, jak ks. Czernik przejął parafię, miał rozpocząć się remont. Parafianie twierdzą, że "remont robiono po cichu". a o tym, co dzieje się na plebanii "parafianie nie zostali w ogóle poinformowani". Sam abp Jędraszewski w parafii miał ostatnio pojawiać się znacznie częściej.

