Tak się wożą polscy biskupi! Fury hierarchów zjechały do Warszawy

Biskupi zjechali do Warszawy z całej Polski. Ich fury na parkingu mogą robić wrażenie

Dla wszystkich katolickich biskupów w Polsce to bardzo ważne dni! Polscy biskupi zjechali do Warszawy na Plenarne Zebranie Konferencji Episkopatu Polski. Kończy się urzędowanie przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego i jego zastępcy abp. Marka Jędraszewskiego, trzeba więc wybrać ich następców, a o te stanowiska konkuruje stu hierarchów. Właśnie oni zjechali do stolicy z całego kraju. Jedni busami, inni własnymi furami. I właśnie one zwróciły na siebie uwagę przechodniów i dziennikarzy... Jest na czym zaczepić oko? Jak zauważa "Fakt", biskupi najwyraźniej szczególnie cenią sobie SUV-y i limuzyny, a najdroższy z tych pojazdów to najnowszy model Nissana należący do śląskiej kurii. Taki pojazd może kosztować nawet 219 tysięcy złotych!

Papież Franciszek od początku pontyfikatu nawołuje hierarchów do skromności

Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu wzywał duchownych do skromności i ubóstwa. Podczas otwarcia Konferencji Episkopatu Włoch w 2016 roku tak przemawiał do hierarchów: - Zachowujcie tylko to, co może przysłużyć się doświadczeniu wiary i miłosierdziu Ludu Bożego! Waszą refleksję obejmuje także sprawa, która dotyczy zarządzania strukturami i dobrami ekonomicznymi – napominał księży, dodając, by wystrzegali się zbyt rygorystycznego podejścia do wiernych oraz… narcyzmu.

