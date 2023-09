Orgia księży w Dąbrowie Górniczej. Jest komunikat biskupa! Każe wiernym pościć i modlić się za bohaterów afery!

Biskup sosnowiecki wydał komunikat w sprawie afery w Dąbrowie Górniczej. Każe wiernym pościć i modlić się, księży nazywa "obolałymi i zawstydzonymi"

Ten skandal jest teraz na ustach wszystkich, piszą o niej nawet media zagraniczne. Od kilku dni sosnowiecka prokuratura bada seksaferę w Dąbrowie Górniczej. Przypomnijmy - na plebanii parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej grupa księży urządziła imprezę, na którą zaprosiła męską prostytutkę i mężczyzna ten w niejasnych okolicznościach stracił przytomność. Podczas imprezy mężczyźni mieli zażywać środki na potencję. Interweniowała policja, przyjechało pogotowie. O sprawie napisała "Gazeta Wyborcza", powołując się na swojego informatora. Jak ujawnili dziennikarze, po przyjeździe pogotowia księża nie chcieli wpuścić ratowników do budynku, dlatego przyjechali mundurowi. Co na to przełożeni księży? Jest oficjalny komunikat Biskupa Sosnowieckiego po wybuchu seksafery w Dąbrowie Górniczej! Można podejrzewać, że wielu ten komunikat nie będzie satysfakcjonował. Bo biskup Grzegorz Kaszak wzywa wiernych, by pościli i modlili się w intencji księży imprezowiczów i nazywa ich... "obolałymi".

"Zwracam się do was, umiłowani w Chrystusie Panu, z prośbą o modlitwę i post"

"Drodzy Diecezjanie! Po jakże bolesnych wydarzeniach w Dąbrowie Górniczej, zwróciłem się do księży diecezji sosnowieckiej o podjęcie pokuty i odprawienie nabożeństwa ekspiacyjnego, wynagradzającego Panu Bogu i podtrzymującego na duchu wiernych, bardzo cierpiących z powodu tego, co się stało. Dziś zwracam się do was, umiłowani w Chrystusie Panu, z prośbą o modlitwę i post - narzędzia zwycięstwa nad szczególnie silnym złem niszczącym człowieka, które wskazał nam nasz Zbawiciel" - pisze bp Grzegorz Kaszak. Po wzniosłym cytacie z Biblii następuje kolejne wezwanie do wiernych o modły za księży, którzy urządzili orgię na plebanii: "Dlatego bardzo proszę Was, abyście modlili się i wspierali, jak tylko możecie, obolałych i zawstydzonych księży, a także tych, którzy nie zrobili nic złego, a bardzo cierpią i jest im bardzo trudno. Myślę tutaj w sposób szczególny i siostrach zakonnych i katechetach. Do Was, Kochani, mówię: jesteście wielcy, bo nie opuściliście pola walki, a bitwa idzie o człowieka" - wieszczy hierarcha. Trzeba przyznać, że pod koniec dodaje, że "nie ma przyzwolenia na zło moralne", a "każdy, kto zostanie uznany za winnego, zostanie ukarany wedle prawa kanonicznego", przeprasza także "wszystkich tych, którzy zostali dotknięci i bardzo zasmuceni, czy nawet zgorszeni sytuacją".

Diecezja Sosnowiecka zawiesiła w funkcjach kościelnych uczestników orgii

Jednocześnie trzeba przyznać, że Diecezja Sosnowiecka zareagowała na seksaferę również w bardziej konkretny i stosowny sposób. "Komisja wystosowała 21 września br. odpowiednie pisma z prośbą o udzielenie informacji na temat przebywających w czasie interwencji w Dąbrowie Górniczej innych niż użytkownik mieszkania osób duchownych. Te dane są niezbędne Komisji, a także biskupowi diecezjalnemu dla wykonania jego władzy utrzymania dyscypliny kościelnej, a przede wszystkim ukarania sprawców zgorszenia.Prawo kościelne przewiduje dla osób duchownych, które dopuściły się tego rodzaju występków najbardziej srogie kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie. (kan. 1395). Ks. Tomasz Z., którego udział w tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej w nocy z 30 na 31 sierpnia, nie budzi żadnych wątpliwości, został 21 września br. pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu deklaruje, że działając z poszanowaniem obowiązującego prawa, zrobi wszystko co jest w jej zasięgu, aby sprawę wyjaśnić, a winnych surowo ukarać. Zapewniamy również, że Wspólnota Kościoła i opinia publiczna będzie informowana o postępach dochodzenia aż – jak ufamy – do pełnego wyjaśnienia sprawy. Jesteśmy zdeterminowani, aby to zło wyrwać z korzeniami" - napisał w komunikacie Diecezji Sosnowieckiej ks. Przemysław Lech, dyrektor biura prasowego.

