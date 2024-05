Rutkowski z żoną wydali bajońskie kwoty na wesele i komunię! Koszty ich przerosły?

Były mąż Anity Sokołowskiej to gwiazdor "Klanu"! Przystojniak namieszał i zapadł się pod ziemię

Rutkowski wyda majątek na wesele i komunię! Stać go na to?

Krzysztof Rutkowski wziął już ślub cywilny z Mają, a następnie uzyskał akt unieważnienia poprzedniego ślubu kościelnego. Teraz detektyw nareszcie może stanąć z ukochaną przed ołtarzem i odnowią przysięgę małżeńską. Z tej okazji Rutkowski zorganizował wielkie wesele na ponad 200 osób, które będzie go kosztowało majątek! Następnego dnia państwo Rutkowscy wyprawią też uroczystość z okazji pierwszej komunii świętej syna Krzysztofa. Rutkowski szacował wydatki z tych okazji na ok. 100 tysięcy złotych. Grubo się przeliczył!

Wydatki związane z weselem i komunią Rutkowskiego wyniosą ponad 400 tysięcy zł. To czterokrotnie więcej, niż zakładał słynny detektyw. Ale czy taka kwota w ogóle może Rutkowskiego "zaboleć"?

- Wiem, że mąż mówił, że wydamy 100 tys. zł na wszystko, ale jak to facet, w takich sprawach nie orientuje się i chyba pomylił złotówki z euro - zdradziła Maja Rutkowska w rozmowie z "Faktem". - Na pewno nie zmieścimy się w 100 tysiącach, tyle pochłoną same dekoracje, a jest jeszcze transport wszystkich rzeczy, restauracja i jedzenie, barmani i różne atrakcje, które szykujemy dla gości. Jak się zmieścimy w 100 tys. euro, to będzie dobrze - wyliczyła żona Krzysztofa Rutkowskiego.

Wydaje się, że państwo Rutkowscy mogą sobie pozwolić na takie wydatki i niezbyt przejmują się pomyłką w szacunkach. Szczęśliwej parze i Krzysztofowi juniorowi życzy wiele szczęścia na nowej drodze życia!

