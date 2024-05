Love Island 9. Zuzanna i Jarek wygrali program. W social mediach wiele się dzieje

W kwietniu 2024 roku w TV4 widzowie śledzili finał hitowego programu Love Island. Zwycięzcami zostali Jarek i Zuzanna. Wiele osób uważało, że to jest niezwykle dobrze dobrana para, która powinna przetrwać po programie. Jak się okazuje, tak się nie stało. Zuzanna i Jarek rozstali się chwilę po finale.

- Moja relacja z Zuzą dobiegła końca, nie jesteśmy już razem. Nigdy złego słowa o niej nie powiem, bo wiele wyniosłem z tej relacji. I przepraszam wszystkich widzów, którzy nam kibicowali, ale życie nas zweryfikowało. I jako wygrana para, chyba rozchodzimy się jako pierwsi. Wszystkiego dobrego, Zuzanno [...] Jedyne czego żałuję to, że nie podziękowałem Zuzi w programie, tylko po tygodniu spędzonym razem, było tak samo jak w programie spięcia o to, że nie zamykam lodówki, o to, że za głośno chodzę w moim własnym domu, o to, że taxi się spóźniło, czy o to, że chce spędzić trochę czasu z przyjaciółmi, a nie 24/7 z nią. Więc po jednej z takich sytuacji NA ŻYWO zakończyłem relację - napisał na Instagramie Jarek.

Komentarz pojawił się po tym, jak Zuzanna opublikowała nagranie na Youtube o tym, że to Jarek nie odwzajemnił jej uczuć.

- Chociaż przy kamerach, przy wywiadzie osoba ta mówiła, że coś silnego jest między nami. Ale jednak jak te kamery są wyłączone, to może nie ma tych uczuć... - powiedziała Zuzanna.

Chwilę po aferze Zuzanna postanowiła opublikować osobne oświadczenie na swoim Instastories na Instagramie.

- Z tym nagraniem chciałam wyjść z milczenia i dać wam wyjaśnienia na temat moich uczuć. Potwierdzam, że bardzo często robiłam spiny, nie do końca miałam zaufanie do tej osoby. Jeszcze raz, jak powiedziałam na filmie. Popełniłam wiele błędów. Biorę za nie całkowitą odpowiedzialność, ale jednocześnie pracuję nad nimi i nie boję się o tym mówić. Dla mnie najważniejsza jest szczerość. Jednakże nie życzę mu żadnego złego. Nie życzę źle nikomu, nawet pająkowi. P.S: Wszystko, co się mówi lub publikuje w sieci. Nawet rozmowa na WhatAppie. Jest rejestrowane. P.S: Trzeba zmierzyć się z rzeczywistością. Ale proszę, nie mieszać mnie więcej do tej osoby życzę mu powodzenia. Nikt nie jest idealny, ja na pewno nie - napisała Zuzanna.