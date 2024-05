Paulina Chylewska wraca do TVP. Mówi o Danucie Holeckiej

Syn Dagmary Kaźmierskiej opublikował czarno-białe zdjęcie matki! Co się dzieje?

Paulina Chylewska pracę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1996 roku, jako prezenterka programów dla młodzieży. Po kilku latach pracy trafiła na główną antenę TVP, gdzie została współprowadzącą kultowy program "Rower Błażeja". Następnie była jedną była jedną prezenterek studia sportowego w trakcie letnich igrzysk olimpijskich w Atenach, Pekinie, Londynie, Turynie czy Soczi. Współprowadziła też "Wielki Test o Historii" oraz poranne magazyny TVP1, "Kawa czy herbata?", "Dzień dobry, Polsko!". W 2014 roku podała wyniki polskiego głosowania w finale 59. Konkursu Piosenki Eurowizji.

W 2017 roku Paulina uczestniczyła w 7. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w parze z Jackiem Jeschke odpadła w czwartym odcinku, zajmując 8. miejsce. W czerwcu 2017 ogłoszono zakończenie jej współpracy z TVP. Miesiąc później rozpoczęła współpracę z Telewizją Polsat w charakterze prezenterki sportowej. W mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że wraca do TVP.

Paulina Chylewska wraca do TVP

Paulina Chylewska w 2024 roku zdecydowała się na powrót do swojego pierwszego pracodawcy. Jej decyzja wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród mediów. Dziennikarka jest bowiem kolejną gwiazdą, która wraca do Telewizji Polskiej po zmianach w rządzie.

Podczas najnowszej rozmowy z Łukaszem Kadziewiczem w programie "W cieniu sportu" Chylewska o sytuacji w TVP sprzed 7 lat.

"Dostałam bardzo dobrą propozycję, a też nie ukrywam, że to, co działo się wtedy w Telewizji Polskiej, zaczęło mi uwierać" - mówiła Chylewska.

Dziennikarka w trakcie wywiadu wyznała, że nie chciała występować po Danucie Holeckiej.

"Nie chciałam występować na antenie po Danucie Holeckiej" - mówiła.

Paulina Chylewska po powrocie do TVP nadal będzie zajmować się tematami sportowymi. Okazuje się, że to właśnie oferta programowa nadawcy miała być jednym z powodów, dla których prezenterka przyjęła ofertę pracy.

"Dla mnie najważniejsze jest to, co robię, jakby jaka jest materia do wykonania. (...) Oczywiście, że fajniej robić daną imprezę, niż program o danej imprezie" - miała powiedzieć.

