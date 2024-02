Paulina Chylewska po latach wraca do TVP!

"Super Express" dowiedział się, że Paulina Chylewska, ku wielkiemu zaskoczeniu przełożonych, postanowiła złożyć wypowiedzenie. Nasze źródło ustaliło, że postanowiła wrócić do Telewizji Polskiej! "Będzie zajmować się sportem, z czego jest dobrze znana i za co kochają ją widzowie, ale ma też zostać jedną z głównych twarzy jedynki" - zdradza nasz informator.

Jeszcze na początku lutego Chylewska w rozmowie z Plotek.pl mówiła o transferach z Polsatu do Telewizji Polskiej: "Jest mnóstwo ludzi, którzy tam wracają. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i chyba każdy sam decyduje, dlaczego chce odejść. Mam duży sentyment do Telewizji Polskiej, zdecydowanie. Spędziłam tam ponad 20 lat. Ciężko nie mieć sentymentu. Z dużą uwagą obserwuję, co się tam dzieje. Zastanawiam się, jak to się dalej potoczy i połączy, ile będzie starego, ile nowego. Z ciekawością na to patrzę".

Chylewska opuszcza Polsat po 7 latach

Dla Chylewskiej powrót do TVP będzie jak powrót na łono rodziny. Gwiazda telewizji od 1996 roku do 2017 pracowała w TVP. Po 21 zdecydowała się zmienić barwy i przejść do Polsatu. W 2017 wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie z Jackiem Jeschke odpadła w czwartym odcinku, zajmując 8. miejsce. Parkiet podbijała w czerwcu, a w lipcu poinformowano o jej transferze do sportowej redakcji Polsatu, co w mediach odbiło się szerokim echem.

Teraz dziennikarka i jedna z bardziej rozpoznawalnych prezenterek Polsatu postanowiła po 7 latach wrócić do Telewizji Publicznej, co z pewnością okaże się niemałym ciosem dla Polsatu.

W TVP przez 21 lat pracy Chylewska prowadziła przeróżne programy. Warto tu wymienić chociażby kultowy "Rower Błażeja", poprzednika dzisiejszego "Pytania na śniadanie", czyli poranny program "Kawa czy herbata", rozrywkowe "Dzień dobry, Polsko!", a nawet wyczytywała polskie głosy podczas finału Konkursu Eurowizji w 2014 roku. Była też oczywiście na stałe obecna w dawnych "Wiadomościach", gdzie prowadziła serwis sportowy. Sportem zajmowała się także w TVP Info.

