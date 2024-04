Emocjonujący finał dziewiątej edycji "Love Island". W komentarzach konsternacja: "Z trojga złego"

Na tydzień przed wielkim finałem dziewiątej edycji "Love Island Polska" z programu za złamanie reguł wylecieli Nicole i Mateusz. Tym samym o zwycięstwo w miłosnym show rywalizowały trzy pary" Zuza i Jarek, Pati i Robert oraz Asia i Rafał. Zwycięzców wybrali telewidzowie, głosując w specjalnej aplikacji. Wyniki ogłosiła prowadząca show Karolina Gilon. Punktacja rozłożyła się następująco:

Zuza i Jarek - 45,7 proc.

Pati i Robert - 27,7 proc.

Asia i Rafał - 26,6 proc.

Zuza i Jarek zwycięzcami 9. edycji "Love Island". Komentarze jednoznaczne

Zwycięzcami zostali więc Zuza i Jarek, zdobywając sporą przewagę nad pozostałymi dwiema parami. Dlatego dziwią kontrowersje w mediach społecznościowych. Nie wszyscy internauci zgadzają się z wynikiem. Wielu z nich uważa, ze wygraną powinni zgarnąć Asia i Rafał, ponieważ wyznali sobie miłość. Z kolei fani Pati i Roberta wciąż obstają przy swojej parze, jako jedynej, która powinna była wygrać. Jednak przeważały komentarze z gratulacjami i radami. W social mediach widać, jak wiele osób kibicowało i dalej kibicuje tej parze. Wcześniej życzyli m zwycięstwa, teraz, aby związek okazał się strzałem w dziesiątkę i by zostali razem. "Jarek chłopie, coś Ty zrobił! Jesteś najcudowniejszym chłopakiem na tej wyspie! Pamiętam, jak w pierwszym odcinku powiedziałeś, że Ty to wygrasz ! Pamiętam, jak każda dziewczyna chyba w drugim odcinku Cię wyśmiała ! A Zuzia zauważyła to coś ! Gratuluję Wam, ale się cieszę!", "Doceniona naturalność, szczerość i prostota. Niesamowite, jaką przemianę przeszli wpływając na siebie pozytywnie", "Uroczyście ogłaszam, że w końcu wygrała prawdziwa miłość i emocje. Super się ich oglądało i aż szkoda, że to koniec", "Teraz mogę iść spać spokojnie. Kochany Jareczek, należało mu się jak nikomu innemu" -czytamy pod postem. A Wy za kim byliście?

