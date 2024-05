Kierowca trafił do szpitala

Wypadek śmiertelny na autostradzie A4. Nie żyje pasażer osobówki, kierowca jest w stanie ciężkim

Samochód osobowy zderzył się z autobusem na autostradzie A4. Do wypadku śmiertelnego doszło w miejscowości Mokrzyska (powiat brzeski), na jezdni w kierunku Tarnowa. Zginęła jedna osoba. PAP podaje, że był to pasażer osobówki. Drugim poszkodowanym jest kierowca tego pojazdu. W stanie ciężkim trafił on pod opiekę ratowników medycznych. Autobusem podróżowały tylko dwie osoby i żadna z nich nie ucierpiała.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, a dla jadących w stronę Tarnowa zalecany jest zjazd z A4 na węźle Brzesko na drogę krajową nr 94. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około dwie godziny.

