Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży stworzyło dla parafian aplikację, która ma pomóc w przeżywaniu wizyty duszpasterskiej (kolędy).

System przedstawia plan kolędy na cyfrowej mapie. Po wpisaniu adresu można sprawdzić m.in. termin wizyty, godzinę jej rozpoczęcia oraz przydzielonego kapłana.

W dniu kolędy na mapie będzie można śledzić jej aktualny przebieg kolędy. W bieżącym roku program ma charakter testowy.

Koniec z czekaniem na księdza! System Adventus zrewolucjonizuje wizyty duszpasterskie?

Za innowacyjnym projektem stoją młodzi ludzie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy stworzyli narzędzie mające ułatwić życie całej wspólnocie. Jak informuje parafia Ujanowice, system Adventus ma na celu „pomoc w głębszym przeżywaniu czasu wizyty duszpasterskiej”. W praktyce oznacza to koniec z niepewnością. Po wejściu na dedykowaną stronę internetową i wpisaniu swojego adresu, każdy parafianin uzyska dostęp do kluczowych informacji.

System w czytelny sposób prezentuje tradycyjny plan kolędy na cyfrowej mapie parafii. Można tam sprawdzić nie tylko datę i godzinę rozpoczęcia wizyty w danym rejonie, ale także nazwisko przydzielonego kapłana oraz skład asysty ministranckiej. Co więcej, program pozwala zapoznać się z całą trasą księdza i kolejnością odwiedzanych domów, co już samo w sobie jest ogromnym ułatwieniem w planowaniu dnia. Narzędzie dostępne jest na stronie parafii w zakładce „Kolęda”. Jak zaznaczają twórcy, w tym roku system ma charakter testowy, a wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać na podany adres e-mail: [email protected].

- System Adventus w czytelny sposób przedstawia tradycyjny plan kolędy na cyfrowej mapie parafii . Po wpisaniu swojego adresu można sprawdzić przynależność do rejonu kolędowego, termin wizyty, godzinę jej rozpoczęcia, a także przydzielonego kapłana i asystę. Program umożliwia także zapoznanie się z przebiegiem trasy kolędowej oraz kolejnością odwiedzanych domów, ukazanych na mapie drogowej i satelitarnej. W dniu kolędy, dzięki posłudze ministrantów, na mapie zaznaczany będzie aktualny przebieg wizyty duszpasterskiej - informuje parafia w Ujanowicach.

Wierni będą mogli śledzić księdza

Najbardziej wyczekiwaną funkcją aplikacji „Adventus” jest możliwość śledzenia postępów wizyty duszpasterskiej w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie, które do tej pory znaliśmy głównie z aplikacji do zamawiania jedzenia czy śledzenia przesyłek kurierskich.

Parafianie będą mogli na bieżąco obserwować na mapie, w którym domu aktualnie przebywa kapłan i jak blisko jest ich mieszkania. Dzięki temu oczekiwanie na duchownego skróci się do minimum i pozwoli na lepsze zorganizowanie czasu.