Nie żyje Ireneusz Pastuszak. Aktor tarnowskiego teatru zmarł podczas urlopu w Afryce

W sobotni wieczór zmarł Ireneusz Pastuszak, wybitny aktor od lat związany z teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Artysta miał 65 lat. Informację o śmierci Ireneusza Pastuszaka przekazały w mediach społecznościowych bliskie mu osoby: córka i partnerka. Aktor zmarł podczas wyjazdu do Maroka.

Nie żyje Ireneusz Pastuszak

Autor: Szamil80, Paulina Pastuszak/ CC BY-SA 3.0
  • W wieku 65 lat zmarł aktor Ireneusz Pastuszak.
  • Artysta był wieloletnim aktorem Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
  • Na swoim koncie miał kilkadziesiąt ról teatralnych i filmowych, a widzowie mogli go zobaczyć m.in. w serialu „Szpilki na Giewoncie”.

Nie żyje aktor Ireneusz Pastuszak. Zmarł podczas urlopu w Afryce

To niezwykle smutna wiadomość dla polskiej kultury. W sobotę wieczorem, w wieku 65 lat zmarł Ireneusz Pastuszak. W ostatnich latach aktor był związany z teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Jego nagłe odejście jest szokiem dla wszystkich, którzy mieli okazję podziwiać jego talent na deskach teatru oraz na małym i dużym ekranie. Artysta pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny.

Informację o śmierci Ireneusza Pastuszaka potwierdziły w mediach społecznościowych bliskie mu osoby: córka i partnerka. Aktor zmarł podczas wyjazdu do Maroka.

Kim był Ireneusz Pastuszak? 

Ireneusz Pastuszak urodził się 27 stycznia 1960 roku. Swoją artystyczną drogę rozpoczął po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1985 roku, a jego talent podziwiano na scenach w całej Polsce. Zanim na stałe związał się z Tarnowem, występował w teatrach w Rzeszowie, Chorzowie, a także w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na deski Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie po raz pierwszy trafił na początku lat 90., by powrócić na nie w 2011 roku i pozostać jedną z jego największych gwiazd.

Jego portfolio artystyczne obejmuje kilkadziesiąt ról teatralnych. Do najważniejszych kreacji należą m.in. postać Artura w „Tangu” Sławomira Mrożka, Gerwazego w „Panu Tadeuszu” czy Valentina w „Pocałunku kobiety-pająka”. Widzowie w całej Polsce mogli go również oglądać w popularnych produkcjach telewizyjnych i filmowych, takich jak serial „Szpilki na Giewoncie” czy filmy „Stara baśń” i „Niedokończony lot”. Ireneusz Pastuszak był nie tylko aktorem, ale także animatorem kultury. Jak podają lokalne media, był jednym z głównych inicjatorów budowy Szopy Sztuki, która powstała nieopodal tarnowskiej winnicy przy Parku Sanguszków.

