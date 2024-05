Warszawa: podczas remontu odkryli cenne znalezisko. Mało kto o tym wiedział

W ostatnim czasie zdecydowano się na remont budynku mieszkalnego na ulicy Kłopotowskiego 38 na warszawskiej Pradze. Wspomniana dzielnica to część naszej stolicy, która skrywa sporo ciekawej historii. Idealnym na to przykładem jest właśnie ostatnie odkrycie przy secesyjnej kamienicy, która - ku zdziwieniu wielu - jest wpisana do rejestru zabytków. Co jednak odkryto na miejscu? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Cenne znalezisko na warszawskiej Pradze

W czasie prowadzonego przez wspólnotę mieszkaniową remontu kamienicy natknięto się na drzwi, które dawniej prowadziły do lokalu użytkowego.

Niezwykłe znalezisko jest więc bardzo cenne, ponieważ podczas powojennych remontów wymieniono stolarkę okienną i większość stolarki drzwiowej - czytamy na um.warszawa.pl.

Oznacza to więc, że przez dziesiątki lat drzwi były ukryte za warstwą sklejek i żadna z obecnie tam mieszkających osób nie miała o nich pojęcia. Jako że lokal jest własnością miasta, zwrócono się więc do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z prośbą o pomoc przy renowacji, bowiem aktualny stan drzwi nie jest najlepszy. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami dokonana zostanie gruntowna dezynfekcja powierzchni znaleziska, a na koniec całość zostanie wzmocniona i uzupełniona.

