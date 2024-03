Arcybiskup Jędraszewski boi się o bezrobocie księży w Polsce. "To skomplikowane sprawy"

Chodzi o to, żeby umieć trafić do dziewcząt, do kobiet; również do ich mężów, do młodzieńców z przesłaniem na temat wartości życia. To jest praca, która musi być planowana na dłuższy czas. Wydawało się, że sprawę aborcji zamknęły w Polsce dyskusje w latach 90. i ówczesne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem ten problem będzie wracał i każde pokolenie będzie musiało się z nim osobiście w swoim sumieniu zmierzyć - mówił abp Jędraszewski.