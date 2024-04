Matura z języka ukraińskiego przesądzona. Gigantyczne zmiany nadchodzą, klamka zapadła

Matura język polski 2024: Prosty trik do zdania matury, musisz o tym pamiętać. Lepiej zacznij już dziś, a szczęście będzie Ci sprzyjało

Wielkimi krokami zbliżą się początek maturalnego maratonu. Egzamin - jak co roku - wzbudza ogromne emocje. Uczniowie robią wszystko, aby przyswoić zmiany na egzaminie maturalnym. Z racji tego, że w Polsce mamy coraz więcej Ukraińców, wrócił temat języka ukraińskiego na maturze. Sprawdziliśmy, co słychać w tej sprawie. Okazuje się, że już rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego zawiera cenne informacje w tej sprawie. Klamka zapadła - matura z języka ukraińskiego to kwestia czasu. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Matura z języka ukraińskiego pojawi się w roku szkolnym 2025/26. Język ukraiński będzie zdawany jako język obcy nowożytny i tym samym dołączy do języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

- Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą - podkreślili przedstawiciele MEiN w uzasadnieniu swojej decyzji.

Do matury z języka ukraińskiego mogą podejść zarówno uczniowie z Polski, jak i z Ukrainy. Podsumowując - na maturę z ukraińskiego trzeba poczekać jeszcze kilkanaście miesięcy, jesienią 2025 roku odbędą się egzaminy próbne. To oznacza, że przed majową maturą lepiej się skupić na obecnie obowiązujących przedmiotach. Jeśli chodzi o języki obce, najpopularniejszym będzie rzecz jasna angielski. Pod tekstem znajdziecie przydatne materiały, które mogą wam w przygotowaniu się do egzaminu.