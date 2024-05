Wypadek konia w drodze nad Morskie Oko. Jest reakcja policji

W długi weekend majowy na drodze prowadzącej z Palenicy Białczańskiej nad Morskie Oko doszło do niepokojącego incydentu. Koń zaprzęgnięty w powóz przewożący turystów runął na ziemię. Z relacji świadków wynika, że po tym zdarzeniu woźnica uderzył zwierzę, które następnie wstało i kontynuowało pracę. Czynności wyjaśniające w tej sprawie wszczęła policja. Funkcjonariusze sprawdzają, czy nie doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Jest to czyn zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

- W związku z pojawieniem się w mediach filmu oraz informacji dotyczących upadku konia ciągnącego wóz na drodze prowadzącej z Palenicy Białczańskiej nad Morskie Oko tatrzańscy policjanci podjęli czynności sprawdzające pod kątem ewentualnego zaistnienia przestępstwa z art. 35 Ustawy o Ochronie Zwierząt. Według dostępnych informacji do incydentu doszło 3 maja br. Policjanci poddają analizie obecny w mediach film, docierają do świadków zdarzenia, osób biorących w nim udział oraz właściciela zwierzęcia, celem dokładnego sprawdzenia i wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem.

