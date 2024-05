Rozłam w klubie PiS! Łukasz Kmita nie został marszałkiem Małopolski

Sensacja podczas pierwszej sesji sejmiku. Łukasz Kmita nie został marszałkiem

W poniedziałek, 6 maja po raz pierwszy zebrał się sejmik województwa małopolskiego nowej kadencji. Radni dokonali wyboru przewodniczącego. Ponownie został nim Jan Tadeusz Duda, ojciec prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nie udało się natomiast wybrać marszałka województwa. To prawdziwa sensacja, ponieważ jedynym kandydatem był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Łukasz Kmita. PAP podaje, że za jego kandydaturą zagłosowało 13 spośród 38 obecnych radnych, 22 radnych było przeciw, a dwóch wstrzymało się. Jeden głos był nieważny.

PiS w małopolskim sejmiku wojewódzkim posiada bezwzględną większość i mógłby przeforsowywać własnego kandydata bez poparcia innych stronnictw politycznych. Taki wynik głosowania oznacza jednak, że w klubie PiS doszło do rozłamu. Głosowanie było tajne, stąd nie można stwierdzić, którzy radni wybrani z list PiS nie poparli Łukasza Kmity. Były wojewoda małopolski jest kojarzony z frakcją byłego wicemarszałka sejmu Ryszarda Terleckiego oraz byłego wiceministra sportu Jacka Osucha. Inną grupę w ramach Prawa i Sprawiedliwości stanowią osoby związane z byłą premier Beatą Szydło. To właśnie z tą frakcją kojarzony jest obecny marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Poniżej dalsza część artykułu.

Marsz Żywych w Oświęcimiu

Układ sił w sejmiku małopolskim

Wybory samorządowe do sejmiku województwa małopolskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Mandaty zdobyło 21 osób wybranych z list tej partii. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która dysponuje 12 mandatami. Reprezentację w małopolskim sejmiku posiada również Trzecia Droga, której wyborcy przyznali 6 mandatów.

Łukasz Kmita obecnie jest posłem i nie kandydował do sejmiku. Stanął natomiast do wyborczego wyścigu o prezydenturę Krakowa. W pierwszej turze zdobył 19,79 proc. głosów, co dało mu trzecie miejsce w stawce kandydatów. Jego wynik był zbyt słaby, żeby dostać się do drugiej tury.

Sonda Czy jesteś zadowolony z wyników wyborów samorządowych? Tak Nie