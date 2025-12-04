Kraksa tramwajów w Krakowie. Są nowe informacje o stanie motorniczego

Na ul. Bieńczyckiej doszło do zderzenia dwóch tramwajów, w którym jeden pojazd najechał na tył drugiego.

Najciężej ranny został motorniczy jednego ze składów – w stanie ciężkim, ale niezagrażającym życiu trafił do szpitala.

Przyczyny wypadku bada specjalna komisja MPK, która współpracuje z policją i biegłym sądowym.

Zderzenie tramwajów w Krakowie. Stan motorniczego ciężki, ale nie zagrażający życiu

Do wypadku tramwajowego w Krakowie doszło w środę, 3 grudnia, na ulicy Bieńczyckiej. W zdarzeniu brały udział dwa składy. Wagon typu N8, obsługujący linię nr 5, z nieznanych na ten moment przyczyn najechał na tył stojącego przed nim składu trzech wagonów 105Na. Siła uderzenia była na tyle duża, że oba pojazdy uległy poważnym uszkodzeniom. Na miejscu natychmiast zaroiło się od służb ratunkowych.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało wielu pasażerów. Najbardziej ucierpiał jednak motorniczy tramwaju N8, który uderzył w poprzedzający go skład. Mężczyzna został zakleszczony w kabinie i wymagał interwencji strażaków, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu musieli go uwolnić. Został przetransportowany do szpitala. Z informacji przekazanych przez MPK wynika, że motorniczy znajduje się w stanie ciężkim, lecz jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Co wiadomo o stanie technicznym pojazdu?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wydanym komunikacie podkreśla, że badanie przyczyn zdarzenia prowadzone jest przez biegłego sądowego. Jednocześnie przewoźnik powołał własny zespół ekspertów.

- Niezależnie od tego została także powołana specjalna komisja złożona z pracowników MPK z różnych działów. Będzie ona ściśle współpracować z policją i innymi służbami, które zajmują się tą sprawą w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku – czytamy w oświadczeniu MPK.

Przewoźnik przekazał również kluczową informację dotyczącą stanu technicznego pojazdu, który spowodował wypadek. Okazuje się, że po wstępnych analizach nie ma zastrzeżeń do stanu technicznego tramwaju N8. Jak podaje MPK, pojazd przeszedł obsługę techniczną pod koniec października ubiegłego roku.