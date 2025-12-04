Piłsudski świeci golizną na obrazie z Kasztanką! Wszystkich interesuje tylko jeden szczegół

Adrian Teliszewski
2025-12-04 10:06

Wielkie poruszenie wywołała wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Wśród wielu poruszających obrazów, na jednej ze ścian zawisła praca pt. „Kasztanka z Marszałkiem” Karola Radziszewskiego. Przedstawia ona Józefa Piłsudskiego wraz z ulubioną przez niego klaczą. Skandal wywołał fakt, że na obrazie Marszałek jest nagi, a pierwsze co rzuca się widzowi w oczy to jego wielkie przyrodzenie.

  • W Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie wybuchł skandal wokół obrazu Karola Radziszewskiego pt. „Kasztanka z Marszałkiem”.
  • Kontrowersje wzbudza fakt, że dzieło przedstawia nagiego Józefa Piłsudskiego z wyeksponowanym przyrodzeniem, co zszokowało część opinii publicznej.
  • Praca wywołała burzliwą dyskusję na temat granic w sztuce i sposobu przedstawiania bohaterów narodowych, jednocześnie przyciągając do muzeum wielu nowych zwiedzających.

Nagi Piłsudski z Kasztanką wywołał poruszenie. Specjalnie przychodzą do MOCAK-u, żeby to obejrzeć

Karol Radziszewski, polski artysta i performer, urodzony w 1980 roku w Białymstoku, jest autorem niejednego obrazu przedstawiającego marszałka Piłsudskiego. Pozostałe jego prace nie były tak szeroko komentowane. Prezentowany obecnie "Piłsudski z Kasztanką" w MOCAK–u wzbudził wielkie poruszenie. Nagi Marszałek z wielkim penisem zszokował oglądających i wywołał burzę w internecie.

Wiele osób obecnie specjalnie odwiedza MOCAK, by na własne oczy zobaczyć kontrowersyjną pracę. Zatrzymają się tu kuratorzy, oprowadzający grupy, a znawcy sztuki próbują przedstawić szerszy kontekst obrazu.W starożytności bohaterów i bogów przedstawiano nago i nikogo to nie bulwersowało - twierdzą eksperci. 

Wielu zwiedzających jest oburzonych

Światowe najznakomitsze muzea są pełne obrazów i rzeźb przedstawiający nagie osoby - mówił do grupy słuchaczy zgromadzonych przed obrazem ich przewodnik. Czy faktycznie tak jest? Wielu komentujących uważa, że są postacie, autorytety narodowe, których nie wolno wykorzystywać w sztuce dla osiągnięcia określonego wrażenia, a już nie na pewno prezentować takie prace w miejskim muzeum.

Nagi Piłsudski w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
