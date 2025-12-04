Tragicznie zmarły Nikodem był aktorem, ale marzył o zupełnie innej karierze. Jego plany mogły zaskakiwać

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-04 9:25

To niewyobrażalna tragedia i ból, który trudno opisać słowami. Choć życie 11-letniego Nikodema zgasło tak wcześnie, zdążył poruszyć więcej serc, niż niejeden dorosły przez całe swoje życie. Był nie tylko utalentowanym, ale przede wszystkim chłopcem o wielkich aspiracjach. Jego największym celem było wstąpienie do akademii wojskowej i służba w elitarnej jednostce GROM.

  • W środę, 3 grudnia w miejscowości Niedźwiedź pod Krakowem, odbył się pogrzeb Nikodema Mareckiego.
  • Chłopiec uwielbiał sport, karate i survival, a jego marzeniem było zostanie komandosem GROM-u.
  • Nikodem zginął w wypadku w miejscowości Szczepanowice. Został potrącony przez samochód dostawczy.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego. 11-latek marzył o wstąpieniu do wojska

Wiadomość o tragicznym wypadku 11-letniego Nikodema wstrząsnęła wszystkimi, którzy go znali. Chłopiec, będący oczkiem w głowie swojego taty, był prawdziwym wulkanem energii i pasji. Jak wspominali uczestnicy wczorajszego pogrzebu, Nikoś uwielbiał sport, zwłaszcza karate i pasjonował się survivalem, co z pewnością kształtowało jego silny charakter. Był nie tylko towarzyszem wypraw swojego taty, ale także źródłem niekończącej się radości i dumy dla całej rodziny.

Nikodem, mimo swojego młodego wieku, miał już na koncie sukcesy aktorskie. Jednak jego plany na przyszłość sięgały znacznie dalej niż światła reflektorów. Chłopiec z niezwykłą determinacją marzył o karierze wojskowej. Jego celem nie była jednak zwykła służba. Nikodem pragnął wstąpić do akademii wojskowej, by w przyszłości zostać żołnierzem elitarnej Jednostki Wojskowej GROM – jednej z najlepszych formacji specjalnych na świecie. To marzenie, tak dojrzałe i ambitne jak na 11-latka, pokazuje, jak niezwykłym był dzieckiem. Chciał służyć ojczyźnie w najbardziej wymagającej roli, co świadczyło o jego odwadze i poczuciu obowiązku.

Polecany artykuł:

Znamy przyczynę śmierci Nikodema Mareckiego. Prokuratura ujawniła wyniki sekcji

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w Szczepanowicach. Ustalenia śledczych

Postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności wypadku w Szczepanowicach prowadzi Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez śledczych, tuż przed potrąceniem 11-latek wybiegł zza autobusu na jezdnię. Kierowca dostawczaka był trzeźwy i nie przekroczył dopuszczalnej prędkości. Postępowanie dotyczące nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku toczy się "w sprawie", a nie przeciwko komuś, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego
42 zdjęcia
Super Express Google News
Morze łez i białych kwiatów pożegnało małego Nikodema
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJSKO
KOMANDOS GROM
NIKODEM MARECKI
POGRZEB