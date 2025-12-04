W środę, 3 grudnia w miejscowości Niedźwiedź pod Krakowem, odbył się pogrzeb Nikodema Mareckiego.

Chłopiec uwielbiał sport, karate i survival, a jego marzeniem było zostanie komandosem GROM-u.

Nikodem zginął w wypadku w miejscowości Szczepanowice. Został potrącony przez samochód dostawczy.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego. 11-latek marzył o wstąpieniu do wojska

Wiadomość o tragicznym wypadku 11-letniego Nikodema wstrząsnęła wszystkimi, którzy go znali. Chłopiec, będący oczkiem w głowie swojego taty, był prawdziwym wulkanem energii i pasji. Jak wspominali uczestnicy wczorajszego pogrzebu, Nikoś uwielbiał sport, zwłaszcza karate i pasjonował się survivalem, co z pewnością kształtowało jego silny charakter. Był nie tylko towarzyszem wypraw swojego taty, ale także źródłem niekończącej się radości i dumy dla całej rodziny.

Nikodem, mimo swojego młodego wieku, miał już na koncie sukcesy aktorskie. Jednak jego plany na przyszłość sięgały znacznie dalej niż światła reflektorów. Chłopiec z niezwykłą determinacją marzył o karierze wojskowej. Jego celem nie była jednak zwykła służba. Nikodem pragnął wstąpić do akademii wojskowej, by w przyszłości zostać żołnierzem elitarnej Jednostki Wojskowej GROM – jednej z najlepszych formacji specjalnych na świecie. To marzenie, tak dojrzałe i ambitne jak na 11-latka, pokazuje, jak niezwykłym był dzieckiem. Chciał służyć ojczyźnie w najbardziej wymagającej roli, co świadczyło o jego odwadze i poczuciu obowiązku.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w Szczepanowicach. Ustalenia śledczych

Postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności wypadku w Szczepanowicach prowadzi Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez śledczych, tuż przed potrąceniem 11-latek wybiegł zza autobusu na jezdnię. Kierowca dostawczaka był trzeźwy i nie przekroczył dopuszczalnej prędkości. Postępowanie dotyczące nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku toczy się "w sprawie", a nie przeciwko komuś, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów.