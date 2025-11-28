Nowe dworce, nowe możliwości. Dzieje się na kolei w Małopolsce

2025-11-28 9:52 Materiał sponsorowany

Polska kolej przechodzi prawdziwą metamorfozę – a Małopolska jest jednym z regionów, gdzie widać to szczególnie wyraźnie.

Dzięki inwestycjom realizowanym przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych 2016–2023 (PID) oraz nowego programu „Dworce Przyjazne Pasażerom”, kolejne miejscowości zyskują nowoczesne, bezpieczne i dostępne dla wszystkich obiekty dworcowe.

To właśnie tutaj, w sercu południowej Polski, najlepiej widać, jak współpraca w ramach Grupy PKP realnie zmienia oblicze polskiej kolei oraz doświadczenie pasażera.

Nowe dworce, nowe możliwości

W ostatnich latach w Małopolsce powstały zupełnie nowe dworce kolejowe w Oświęcimiu, Czarnej Tarnowskiej, Biadolinach i Sterkowcu. To nowoczesne, energooszczędne budynki, które łączą funkcjonalność z dbałością o estetykę i środowisko. Ich projekt zakładał pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, nowoczesne systemy informacji pasażerskiej oraz monitoring zapewniający bezpieczeństwo podróżnych.

Dworzec w Żegiestowie Zdroju

i

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Oprócz budowy nowych obiektów, PKP S.A. z powodzeniem przeprowadziły rewitalizacje cennych zabytków. Odnowione dworce w Miechowie i Krakowie Swoszowicach zyskały nowe życie, łącząc historyczny charakter z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zmodernizowany został także kameralny dworzec w Jasieniu Brzeskim, który dziś jest wzorem udanej adaptacji obiektu kolejowego w mniejszej miejscowości.

Dolina Popradu – kolej w rytmie natury

Szczególnym przedsięwzięciem była realizacja aż 12 inwestycji w Dolinie Popradu. To kompleksowy projekt, w ramach którego zmodernizowano dworce w Barcicach, Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Starym Sączu. Jednocześnie powstały zupełnie nowe obiekty w Łomnicy-Zdroju, Młodowie, Miliku i Zubrzyku. Dzięki temu region, który od lat przyciąga turystów, zyskał spójną, estetyczną i nowoczesną infrastrukturę kolejową – harmonijnie wpisaną w górski krajobraz.

Dworzec PKP Rytro

i

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Wszystkie dworce w Dolinie Popradu charakteryzują się architekturą inspirowaną lokalną tradycją oraz zastosowaniem ekologicznych rozwiązań, m.in. pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i energooszczędnego oświetlenia. To przykład inwestycji, która nie tylko służy mieszkańcom i turystom, ale też chroni przyrodę i kulturę regionu.

Dworzec PKP Łomnica Zdrój

i

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Inwestycje, które wciąż trwają

Program Inwestycji Dworcowych w Małopolsce jeszcze się nie zakończył. W przygotowaniu są kolejne przedsięwzięcia – między innymi modernizacje dworców w Rudawie i Olkuszu. Dla Rudawy obecnie trwa etap prac projektowych, a przetarg na wybór wykonawcy robót planowany jest na przyszły rok. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2027 rok. W przypadku Olkusza etap projektowania dobiega końca, a ogłoszenie przetargu ma nastąpić jeszcze w tym roku. Zmodernizowane obiekty mają być gotowe również do końca 2027 roku.

W obu przypadkach głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim podróżnym – od osób dojeżdżających do pracy, po rodziny z dziećmi i turystów odwiedzających region.

Dworce Przyjazne Pasażerom – kolejny krok naprzód

Wkrótce Małopolska zyska nowe impulsy do rozwoju dzięki programowi Dworce Przyjazne Pasażerom (DPP). Na liście podstawowej znalazły się inwestycje w ośmiu miejscowościach: Andrychowie, Krakowie (dworzec Główny), Limanowej, Nowym Sączu (dworzec Miasto), Poroninie, Suchej Beskidzkiej, Trzebini i Wolbromiu. Dla tych lokalizacji PKP S.A. zabezpieczyły już środki finansowe.

W planach – pod warunkiem uzyskania dodatkowych funduszy – znajdują się także inwestycje w kolejnych punktach regionu, m.in. w Białym Dunajcu, Bukownie, Dulowej, Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckoronie, Krakowie (Bieżanów, Bonarka), Leńczach, Podłężu, Muszynie i Tarnowie Mościcach.

Program ten to szansa nie tylko na poprawę komfortu podróży, ale również na wzmocnienie lokalnych społeczności poprzez rewitalizację ważnych przestrzeni publicznych.

Inwestycje w ramach DPP w szczególności będą realizować potrzeby pasażerów, które zbadaliśmy w roku 2025 tworząc Raport „Mapowanie Potrzeb Pasażerów”.

Dworzec PKP Biadoliny

i

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Komfort i współpraca – priorytety PKP S.A.

Działania PKP S.A. w Małopolsce są częścią szerszej strategii, której celem jest zapewnienie komfortu pasażerom i klientom, a także efektywne wykorzystanie potencjału Grupy PKP. Synergia spółek pozwala realizować inwestycje kompleksowo – od projektowania, przez wykonawstwo, aż po zarządzanie nowoczesną infrastrukturą. Dzięki temu polska kolej staje się coraz bardziej nowoczesna, ekologiczna i przyjazna.

Jak podkreśla prezes PKP S.A. Alan Beroud: „Małopolska jest jednym z regionów, gdzie szczególnie widać, jak kolej może łączyć tradycję z nowoczesnością. Naszym celem jest, by każdy pasażer – niezależnie od miejsca, w którym wsiada do pociągu – czuł się komfortowo, bezpiecznie i przede wszystkim mile widziany. Dzięki współpracy w ramach Grupy PKP możemy rzeczywiście zmieniać oblicze polskiej kolei – krok po kroku, region po regionie.”

Kolej bliżej ludzi

Nowoczesne dworce w Małopolsce to nie tylko punkty przesiadkowe, ale często także lokalne centra życia społecznego – z przestrzeniami dla mieszkańców, punktami usługowymi czy ekspozycjami historycznymi. To znak, że kolej staje się znów bliska ludziom, a infrastruktura kolejowa – integralną częścią lokalnego krajobrazu.

Zarówno zakończone, jak i planowane inwestycje PKP S.A. dowodzą, że komfort pasażera i rozwój regionalny idą w parze. Modernizacja małopolskich dworców to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, lecz także w jakość podróży, w przyszłość regionu i w zrównoważony rozwój całego kraju.

PKP logotypy

i

Autor: PKP S.A. / Materiały prasowe Link: https://100.pkp.pl/

Zapraszamy do odwiedzenia stron www.pkp.pl/klient - możesz zgłosić swój pomysł na usprawnienia i ulepszenia na kolei oraz www.100.pkp.pl – rok 2026 będzie Rokiem Polskiej Kolei oraz 100-nymi urodzinami PKP.

