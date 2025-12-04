Kraków gotowy na święta! Na Rynku Głównym stanęła choinka

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-12-04 14:03

Bożonarodzeniowe drzewko wjechało na krakowski Rynek Główny. Zostało już przyozdobione świątecznymi ozdobami i światełkami. Teraz czeka na uroczyste rozświetlenie. Będzie to wyjątkowe wydarzenie.

  • Na Rynku Głównym w Krakowie stanęła już bożonarodzeniowa choinka, która czeka na uroczyste rozświetlenie.
  • Oficjalne odpalenie iluminacji na drzewku odbędzie się 6 grudnia o godzinie 17:00.
  • Wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólne karaoke (od 16:00), próba bicia rekordu w śpiewaniu piosenki Skaldów oraz potańcówka.

Kraków jest już w świątecznym klimacie. Na ulicach miasta zostały zawieszone ozdoby bożonarodzeniowe, a na Rynku, od strony Kościoła Mariackiego, stanęła wielka i piękna choinka. Jeszcze trwają ostatnie prace związane z przyozdobieniem ulic. Uroczyste rozświetlenie choinki nastąpi w sobotę, 6 grudnia o godzinie 17.00. Ale władze miasta zapraszają krakowian na godzinę 16.00 na karaoke. Przed kościołem Św. Wojciecha odbędzie się wspólne śpiewanie i odliczanie do odpalenia iluminacji.

Po rozświetleniu choinki uczestnicy zabawy spróbują pobić rekord we wspólnym odśpiewaniu słynnego przeboju Skaldów "Z kopyta kulig rwie", a potem organizatorzy zapraszają na 20 minutową potańcówkę od godziny 17.40 do godziny 18.00. Zapowiada się doskonała, pełna emocji i niezapomnianego klimatu, zabawa.

Bożonarodzeniowa choinka wjechała na Rynek
BOŻE NARODZENIE
RYNEK GŁÓWNY
CHOINKA